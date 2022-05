Legado de “El Che” Guevara sigue sin aplicarse, dice hija del guerrillero

A 55 años de su ejecución en Bolivia, continúa vigente pero pendiente de aplicar en su totalidad el legado y los ideales del guerrillero Ernesto "El Che" Guevara De la Serna, aseguró su hija Aleida Guevara March.Al presentar la conferencia "Vigencia del pensamiento del Che Guevara", dentro del 26° Encuentro de Solidaridad con Cuba en el centro cultural Carmela Rey, la ponente recordó que de Tuxpan partió el yate Granma con “El Che”, Fidel y Raúl Castro y Camilo Cienfuegos rumbo a Cuba para iniciar la Revolución."Me han pedido que hablara sobre ‘El Che’ Guevara. La vigencia de su pensamiento es muy actual (pues) todavía no hemos llevado a la práctica todo lo que él nos legó, todo lo que nos enseñó. Por eso es su vigencia todavía muy fuerte".Y es que Aleida Guevara enfatizó que los gobernantes dan preferencia a la promoción de las bondades de sus regímenes a dotar de infraestructura social a la población y evocó una cita de su abuelo."Hasta cuándo seguirá este orden de cosas, basado en un absurdo sistema de castas, es algo que no está en mí contestar pero es hora que los gobernantes dediquen menos tiempo a la propaganda de sus bondades como régimen y más dinero a las obras de utilidad social".Ante la comunidad cubano-veracruzana, defensores de la Revolución Cubana y opositores del bloqueo a la isla, Guevara March complementó el ideario de "El Ché" y alertó que en América "muchos gobernantes se dedican a hablar y no actuar".Refirió que "El Ché" también reprochó las formas invasivas de la empresa Union Fruit, y en Guatemala se propuso a "aniquilar a los pulpos capitalistas".La hija de Ernesto Guevara enfatizó que desde la década de los 50 su abuelo advirtió del poder de Estados Unidos para destruir a los pueblos, y de esto se percata en la Revolución Cubana.