Legalidad en materia penal 

Una consulta sobre la Reforma Constitucional en materia de Justicia Penal y Seguridad Pública, nos llevó a reflexionar sobre este tema. Aquellos que tengan acceso a este escrito tendrán que hacer un esfuerzo para estar en sintonía con el nivel de explicación. Si por casualidad algún docto se asomase a leer las cosas que se han escrito, en el acto lanzaría sus dardos críticos o, tal vez, simplemente ignorase el escrito.El sentido de lo que aquí se expone se encuentra en la Constitución Política de México cuando en su artículo 14, párrafo tercero establece: “En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer, por simple analogía y aun por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito que se trata.”No hay delito ni pena sin ley previa y, en el mismo artículo, párrafo segundo se consigna: “Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho.”¡Alto! –Exclamará algún lector. Y, luego agregará: “Aun si no hubiera leyes existirían los delitos”. No. Sin ley previa los delitos no existen. Lo que sí existe en toda sociedad, en cualquier sociedad, son los más diversos problemas, conflictos o controversias. Entre ellos, el legislador seleccionará aquellas conductas que etiquetará como delitos. Pero, entre el dicho del legislador y los hechos conflictivos o controversias existe también un amplio trecho. Por esto se necesita un proceso penal.Lo expuesto en el párrafo anterior, ni siquiera lo entienden algunos doctos (o lo entienden, pero no lo aceptan). En efecto, algunos entre ellos suelen distinguir entre un delito formal, aquel que está previsto en la ley penal; y, un delito material, aquel que se encuentra con anterioridad a dicha ley. Ésta es una perspectiva del poder que quisiera tener habilitado el poder de castigar, aunque no hubiese leyes. En cambio, la perspectiva ciudadana encuentra en las leyes la limitación o delimitación de ese poder. Habrá que insistir: Nullum crimen nulla poena sine lege previa.La ley es fuente y medida de un elemental derecho del acusado por un delito, por cuanto le garantiza, frente al estado, el no ser castigado por conductas diversas de aquellas que la ley establece y con penas diversas también. El respeto reverencial por los hombres y mujeres de la práctica no es impedimento para reconocer a quienes se desenvuelven en los distintos campos del derecho, aquellos que no se conforman con la palabra “compromiso” sino que son verdaderos amigos de las leyes.Ellos comprenden que el discurso teórico-jurídico explica la estructura de esas leyes y que el discurso jurídico-práctico es para comprender, interpretar y aplicar tales leyes a los casos concretos. Dos discursos de índole diferente, pero que se complementan. Discursos, sin duda, contrastantes, pero no contradictorios. En cambio, los practicones se consideran poseedores de la verdad absoluta sobre el quehacer judicial y no quieren saber nada de los teóricos ni de los académicos, éstos no aprecian las garantáis constitucionales para los imputados y los acusados de delito.La Constitución Política de México, a la cual secunda la Constitución veracruzana, presenta un rostro nuevo en materia de justicia penal, o como pretenden algunos: renovado. Pero, como sucede con frecuencia, la pregunta es ¿Cómo ponerla en funcionamiento? No se trata de solamente “echarlo a andar” sino de que los mandatos constitucionales se transformen en realidad social. El ciudadano no quiere más de lo mismo: un modelo hermoso en las leyes, pero ignorado en la realidad social.El programa del Sistema de Justicia Penal es ambicioso. Pero, si se le observa con cuidado, resulta que no es el cambio de un sistema inquisitivo a un sistema acusatorio en puridad sino el paso de un sistema mixto con acento inquisitorio en los hechos a un sistema también mixto con un proceso penal acusatorio y oral para otorgarle un talante diferente. ¿En qué se podría radicar la diferencia? En que esta nueva opción debe ser compatible con los más elementales Derechos Humanos... ¿O, ya se debiera decir que la opción nueva debe ser compatible con los Derechos de las Víctimas?En alguna ocasión se escuchó que en la realidad social únicamente se observan dos partes o partidos: el partido de la vida y el partido de la muerte. En México utilizar esta visión no resulta recomendable, ya que existen grupos que pregonan estar a favor de la vida y son auténticos batallones de la muerte: ultraconservadores. No obstante, la reflexión tiene su importancia, pues cada vez que se pretende realizar un cambio social para bien emerge la resistencia al cambio: en este país y de cara al progreso generoso –liberal‒ nunca han faltado los “reaccionarios” empeñados en conservar el estado de cosas.El ciudadano, oteando el horizonte, se preguntará ¿Por dónde se observa un cambio para bien? Habrá que responder que en la Constitución Política de México y en materia de justicia penal, pero solamente en aquellos aspectos en los cuales se respetan los elementales Derechos Humanos. Sin duda, falta todavía una labor judicial que pueda cernir cuáles son esos aspectos. Con todo, ya se siente la reacción de los archiconservadores de siempre.En sus arranques, cuántas veces escuchamos: “El Sistema de Justicia Penal no va a funcionar”, “El Sistema de Justicia Penal va a colapsar”. Estas frases se volvieron ‒velozmente‒ lugares comunes del discurso cotidiano de algunos operadores del sistema. Pero hace poco, se escuchó la cuestión de un joven abogado: ¿Funciona el sistema penal antes de 2008? En cuanto la metáfora del colapso también vale la pregunta: ¿Acaso no se busca un cambio para bien porque el sistema tradicional ya “colapsó”?En efecto, el sistema tradicional está en ruinas, prácticamente destruido. Una definición de diccionario afirma que el colapso es un síntoma grave y frecuente de los envenenamientos. ¿Acaso no es verdad que el veneno de la corrupción corre por todo el sistema penal y disminuye a grados ínfimos sus fuerzas para procurar y administrar justicia? El antídoto del respeto a los Derechos Humanos debiera ser bienvenido y celebrado. “Para qué andarse por las ramas, si el árbol está podrido”.elojodeldragó [email protected]