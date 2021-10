Legalmente no hay nada que hacer contra el aborto, reconocen grupos provida

Miles de familias marcharon este domingo por las principales calles de Córdoba para exigir respeto a la vida y la mujer, en protesta por la despenalización de la interrupción del embarazo en la entidad.Vestidos de blanco y azul, portando cartulinas y globos con la leyenda “¡Sí a la vida!”, gritaron consignas contra el aborto y que no se obligue a los médicos a practicar el aborto legal.Encabezados por el padre Oliver Tecalco Villalobos, las familias participaron en esta marcha por las principales calles de la ciudad señalando que condenan la práctica del abortocualquiera que sea el motivo y por ño cual respaldarán la iniciativa de la iglesia católica de seguir exigiendo se revierta la ley pro aborto en Veracruz.En entrevista, el vicepresidente de la Unión Nacional de Padres de Familia, Luis Arturo Solis Bravo, declaró que hay contubernio entre diputados y miembros de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación para aprobar el aborto en México y legalmente no hay nada que hacer, reconoció.Ahora sólo piden que no obliguen a los médicos practicar el aborto bajo ninguna circunstancia, asimismo, emprenderán campañas a favor de la vida, la familia y la mujer.Cabe señalar que la marcha se efectuó en completa calma y culminó en la Catedral de la Inmaculada Concepción con una eucaristía.