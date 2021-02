Legisladores panistas acusan a delegado en Veracruz por desvíos en programas

La diputada Federal por el Distrito 8 de Xalapa (rural), Claudia Tello Espinosa, salió en defensa del delegado de la Secretaría del Bienestar en Veracruz, Manuel Huerta Ladrón de Guevara González, a quien legisladores del Acción Nacional (PAN) denunciarán por supuestas irregularidades en programas sociales como el de "Sembrando Vida”.



Al respecto, sostuvo que los que robaron “sistemáticamente durante sexenios” fueron los “azules” y las “falsedades” de sus homólogos de dicho partido, no afectarán los beneficios hacia los más necesitados, ni el combate a la corrupción.



“En relación a los señalamientos que un diputado del PAN ha realizado en contra del delegado de los Programas Sociales en Veracruz, debe quedar claro, que quienes robaron y engañaron al pueblo de manera sistemática en sexenios anteriores, fueron los azules. Que sus falsedades no tomaron, ni tomarán impulso en este camino en beneficio de los más necesitados, en contra de la corrupción y a favor de la población”, expresó la parlamentaria morenista.



Añadió que “el león cree que todos son de su condición. Los que tuvieron como forma de vida el engaño, la simulación y el desvío de recursos públicos, ahora buscan mediante escándalos, allegarse simpatías para regresar al poder”.



Cabe recordar que el diputado panista, Carlos Valenzuela González, señaló este lunes que la denuncia en contra de “superdelegados” será interpuesta ante la Auditoría Superior de la Federación (ASF), al tiempo que solicitarán su destitución, toda vez que hay quejas de beneficiarios por el recorte de recurso sin que se transparente en qué es aplicado.



Tello Espinosa pidió a que “regresen, pero lo que se llevaron. Porque quienes enarbolamos una vida de rectitud y de principios, conforme al programa de la regeneración nacional, impulsamos día a día un cambio de régimen, contra la corrupción y la simulación”.



Además, reiteró que no existe corrupción en funcionarios de alto rango y dijo esperar que tampoco en los coordinadores regionales o territoriales, especialistas productivos o sociales, facilitadores comunitarios o en técnicos sociales o productivos.



“Porque si así fuera, sin duda serán castigados. Nada ni nadie podrá detener el impacto positivo de los programas sociales en Veracruz”, precisó.



Al augurar que “el ruido panista se opacará fácilmente”, la integrante de la Cámara Baja del Congreso de la Unión añadió que la población conoce perfectamente que existen canales de denuncia para aquellos servidores que quebranten la ley.



“Ningún acto de mala fe habrá de ser tolerado o encubierto, mucho menos si afecta a los beneficiarios de los programas sociales. Cualquiera puede denunciar colaborando para la construcción de un mejor país. No hagamos caso a los señalamientos y gritos de desesperación de quienes perdieron sus privilegios”, exclamó.