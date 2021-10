Lenguaje incluyente, para una sociedad más unida: Colectivo Orgullo Xalapa

La comunidad LGTBIQ+ y algunas personas que se identifican como de género no binario, empezaron a proponer que de forma verbal y escrita se sustituyan las vocales “o” y “a”, por una “e”. Como en el caso de “todes”, “compañere”, “les”, “nosotres”. Esto, para promover un lenguaje inclusivo.Orgullo Xalapa es una organización que se fundó en el 2007 a raíz de que la familia Castillo Ruiz realizara una boda simbólica en la Capital del Estado. “Ante las diferentes demandas de acoso y discriminación, la pareja fue abanderada por amistades y familia para dar paso a la formación de un colectivo a favor de los derechos humanos y poblaciones diversas, al que llamó Orgullo Veracruzano, ahora transformado, después de 15 años, como Orgullo Xalapa, un símbolo de valentía, fuerza y dignidad humana para futuras generaciones”, comentó Leonardo Ruiz, presidente de este colectivo.De acuerdo con un análisis del Instituto para el Futuro de la Educación del Tecnológico de Monterrey, el lenguaje inclusivo visibiliza a los grupos demográficos con identidad de género y orientación sexual diferente a las masculinas o femeninas. Para el colectivo Orgullo Xalapa, las poblaciones de la diversidad hacen uso del lenguaje incluyente, orientado en el respeto y en la inclusión para una sociedad más unida y sin distinción alguna: “Igualdad entre todos, todas y todes”.Por otra parte, la Guía práctica de lenguaje incluyente y no sexista, de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), expone que el lenguaje incluyente (o inclusivo) y no sexista “es toda expresión verbal o escrita que evita discriminar y toma en consideración la diversidad social, por lo que se esfuerza en incluir a los grupos de la población que han sido socialmente excluidos y simbólicamente invisibilizados, como ocurre con la población indígena y afrodescendiente, las personas con discapacidad y las personas no heterosexuales y transgénero, entre otras”.Leonardo Ruiz mencionó que el surgimiento del lenguaje inclusivo no debe ser sorpresa, ya que actualmente se está en presencia de constantes cambios. “Algunos jóvenes hoy en día no se sienten identificados por alguna orientación sexual, sólo piden ser libres sin etiquetas. Por ello, debemos como ciudadanos respetar identidades conforme cada quien se sienta identificado. Muchos ocupamos una escritura abreviando o cortando palabras como el “por qué” por un "xq", para referirnos a niños, utilizamos “niñ@s” para generalizar. Para sorpresa de todos, una letra afectó a muchos pero no las que comúnmente usamos sin darnos cuenta”.Hace unos meses, Andra Milla se hizo viral en redes sociales. A través de una clase virtual de Zoom, expresó “¡No soy tu compañera, soy tu compañere!”, a uno de los estudiantes con los que compartía sala. Andra se identifica como una persona de género no binario.El género no binario es un concepto utilizado por personas que cuya identidad de género no es hombre ni mujer. ¿Cuál es la diferencia entre género y sexo? Según la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (CONAVIM), el “sexo” son las características biológicas y fisiológicas que definen al hombre y la mujer. Mientras que el “género” son los atributos sociales y oportunidades asociadas a ser hombre y mujer. Entiéndase entonces como “género” a una construcción e identificación social.En Chile, una manta generó polémica, ya que se hacía uso leguaje inclusivo y se enunciaba: “LIBERTAD A TODES LES PRESES POLITIQUES ¡AHORA!”. En relación a esto, el 5 de julio de 2021, un usuario en Twitter arrobó a la Real Academia Española de la Lengua (RAE) para preguntarle si era correcto.Como respuesta, la RAE explicó lo siguiente: “El uso de la letra «e» como supuesta marca de género inclusivo es ajeno a la morfología del español, además de innecesario, pues el masculino gramatical ya cumple esa función como término no marcado de la oposición de género”.No sólo la REA está en desacuerdo con el lenguaje inclusivo, varios conocedores de la lengua han manifestado su rechazo ante esta modificación. En Francia, el ministro de Educación, Jean Michael Blanquer, vetó este lenguaje, ya que dijo constituye un obstáculo para el aprendizaje de los alumnos y no debe ser utilizado como alternativa para feminizar la lengua.Diferentes organizaciones a nivel nacional e internacional, como el Instituto Nacional Electoral (INE) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU), cuentan con algunas orientaciones para el empleo del lenguaje inclusivo. Para la ONU, los principales retos del español para una comunicación inclusiva en cuanto al género son la confusión entre género gramatical, género sociocultural y sexo biológico.En abril de este año, la Universitat Jaume I, Universitat de València y la Universidad Iberoamericana de México presentaron el traductor de lenguaje inclusivo “CaDi”. CaDi funciona como un traductor de Google, en el que se introduce el texto y el convertidor ofrece sugerencias para transformar palabras que generalmente se utilizan en masculino en términos con un lenguaje incluyente.