Lenin Hernández, un artista que busca su estilo en medio de la pandemia por COVID

Lenin Hernández es un joven de 22 años que estudia la carrera de Artes Visuales en la Facultad de Artes de la Universidad Veracruzana. Empezó con dibujo y pintura en los Talleres Libres de Arte de la UV en 2016. Fue con el profesor Carlos Apango que se introdujo en las técnicas tradicionales, se expandió su gusto por las artes y se activó su creatividad.Ahora, en la era digital impuesta por la nueva normalidad de la pandemia del COVID-19, el joven estudiante, dibujante, pintor y aficionado a la ilustración, se encuentra en búsqueda de su discurso, de su propio estilo, buscando crear con objetos y situaciones que le permitan reflexionar sobre el presente y el futuro.Hoy, la era digital, el teletrabajo, las videollamadas y las clases a distancia han sido el pan de cada día, una realidad a la que ha tenido que adaptarse. Dice que en el plano académico, desde marzo pasado todo ha sido así.“Y esto ha resultado algo difícil, porque la mayoría de nuestras actividades en la Facultad de Artes Plásticas son prácticas, entonces este tipo de comunicación no ha sido lo mejor, pero me he adaptado”.Además, considera que la interacción vía internet le ha resultado compleja, porque muchas veces las otras personas no escuchan, se olvidan del otro y en nada se compara con la interacción personal, mirando a los ojos.Desde marzo, Lenin Hernández ha evitado los espacios públicos, únicamente se limita a ir a la tienda, al campo y al regresar se desinfecta completamente.- ¿En tu escuela hubo bajas de estudiantes, modificaron horarios, qué cambió?“Quienes pudimos elegir materias teóricas y menos prácticas lo hicimos y los que no pues nos hemos adaptado a lo que hay, trabajando con los materiales que tenemos en casa; algunos modificamos horarios y otros dimos de baja algunas materias”.“Sí se dieron de baja estudiantes. No todos los compañeros tienen la misma capacidad de concentración entonces es fácil distraerse con los sonidos de la casa y la calle. Algunos compañeros creen que no están aprendiendo de esta ‘nueva normalidad’ y considero que la Universidad Veracruzana no está preparada para dar clases en línea”.- Para ti, como creador, ¿de qué manera afectó tu percepción de la vida, tu sensibilidad; cambiaron los temas que ahora deseas producir?“Afectó en el punto de valorar más los pequeños detalles de la vida. Respecto a los temas que estoy desarrollando no ha cambiado significativamente. Estoy rescatando que hay puntos de cambio como el caos. Nos queremos resistir al cambio, aparte debido a la baja afluencia de turistas los animales y la vegetación se extienden más, entonces esto es una oportunidad para que seamos más amables con el planeta y claro, también producir productos artístico-culturales sobre este tema”.Lenin Hernández comenta que nunca antes había vivido una experiencia que truncara su desarrollo profesional. Si bien, a finales de 2019 sufrió un accidente, por el cual suspendió sus estudios por un mes y semanas, “ese momento coincidió con las vacaciones, así que no tuve tantas dificultades con mi desarrollo escolar. Como eso limitó mi movimiento tuve que aplazar mis proyectos personales y dibujar sólo con tableta digital”, comentó.Ahora, con la estrategia digital implementada por la pandemia del COVID-19, “me resultó medianamente fácil adaptarme a las clases digitales debido a que ya tengo una disciplina en cuanto al desarrollo de proyectos y una versatilidad para usar las técnicas que mis profesores me pidan, como otros centros de estudios las enseñanzas de lo técnico han sido difícil pues el factor táctil y experiencia comunitaria se torna complejo”.- ¿De alguna manera afectó tu economía en el hogar?“Por la crisis, las ventas se realizan ahora en plataforma digital, entonces hay que administrar aún más el dinero y reducir gastos innecesarios. Para la familia el trabajo presencial ahora se tiene que hacer en casa en plataformas digitales, afortunadamente tenemos la comida necesaria”.- La ansiedad ha sido un gran problema general, ¿cómo le haces tú para saber controlarla?, ¿y tú como miembro de una familia qué has hecho para ello?“Observo mi cielo, la naturaleza, escucho música y me pongo a estudiar. Siempre hay algo qué hacer, por eso las malas emociones se van, también les digo a mis familiares que me siento angustiado, para conversar”.- ¿Qué aconsejas a la sociedad para salir adelante de la pandemia?“Les aconsejo explorar sus pasatiempos y habilidades olvidadas para pasar buen rato. Para salir adelante como sociedad recomiendo que sigan las recomendaciones de la Secretaría de Salud y que hagan sus compras vía teléfono, plataforma digital y físicamente que tomen todos los cuidados necesarios”.- ¿Cómo has hecho para seguir produciendo obra en esta crisis?“Veo que las ideas llegan de todos lados, así que todo suma. Desde hace tiempo los artistas ocupan los materiales que tienen a su alcance, entonces ocupo los materiales que me sobran, hasta juegos de mesa para representar algo en concreto. Las imágenes digitales también están a nuestra disposición, no necesitas grandes gastos ni viajes largos para ser creativo”, concluye.Trabajo realizado con el apoyo de: Journalism Emergency Relief Fund https://newsinitiative.withgoogle.com/journalism-emergency-relief-fund