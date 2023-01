Lento avance con reglamento de protección animal de Coatzacoalcos

Los avances en el reglamento de protección animal municipal van lentos debido a que los interesados no se enfocan en la parte más importante que es la legal.Jesús López Vivanco, titular del Centro de Control Animal, lamentó que durante las reuniones muchas veces las actividades se desvían por temas de "presión", pero dijo que poco a poco se va haciendo el trabajo."Las reuniones continúan, los avances van lentos porque a quienes les preocupa es difícil que se enfoquen en la parte legal, normalmente las actividades se desvían por parte de presión, pero vamos avanzando de a poquito", añadió.Mencionó que estas reuniones se habían planeado desde hace tiempo, pero por "algunos eventos" (las manifestaciones de animalistas), se tuvieron que adelantar."Se había planeado de hace tiempo, pero por algunos eventos se adelantó para que estén involucradas en lo que les preocupa como el reglamento", sostuvo.En cuanto al Centro de Control Animal expuso que se sigue trabajando en el mantenimiento de este, pero a pesar de ellosiguen las actividades de atención al interior.Aunado a ello, López Vivanco aseguró que todos los reportes que la ciudadanía lleva a su oficina se atienden y pidió comprensión a la población pues aseguró que no todas se pueden atender en "10 minutos"."Hay cosas que cambian cuando hacemos las atenciones, pero sí se hacen, por movilidad, personal y todo lo que implica, no se puede hacer rápido. Es parte de la cultura de irresponsabilidad de mucha gente", finalizó.