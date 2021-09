Les cortaron luz por deuda y los dejaron sin agua; molestos, cierran carretera

Habitantes de los fraccionamientos Sotavento, Pueblo Nuevo y Bonaterra, de la ciudad de Veracruz, bloquearon ambos carriles de la carretera federal Veracruz-Xalapa, a la altura de la colonias Las Bajadas, en demanda del servicio de agua potable.



Explicaron que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) cortó el servicio y su bomba de agua no puede operar desde hace 3 meses. En medio de una contingencia sanitaria no pueden ni lavarse las manos.



No obstante, reconocen que se tiene un adeudo de 4 millones de pesos con la CFE, aunque aseguran que el pasivo fue dejado por parte de la constructora responsable de los fraccionamientos.



Por ello protestan, porque afirman que la deuda no fue generada por los habitantes de la zona y desde hace 10 años padecen la falta de agua porque constantemente hay cortes de electricidad.



"Vivir sin agua no se puede, por eso es que ya estamos aquí, este problema tiene más de 3 años, las autoridades ya lo conoce, se han tocado todas las puertas de manera pacífica, le pedimos comprensión a la ciudadanía por las complicaciones, hay enfermos en Sotavento, gente que está muriendo por el COVID, pudiéramos evitar el contagio, si pudiéramos guardar la distancia o simplemente lavarnos las manos, no podemos hacerlo", dijo Carlos Luna, vecino de la zona.



La manifestación generó caos vial, cerrando el paso a vehículos que provienían de Xalapa y los que se dirigen al aeropuerto "Heriberto Jara Corona".



Se mantenían bloqueando hasta cerca de las 14:00 horas de este viernes, advirtiendo que continuarán hasta obtener respuesta de las autoridades.