Les destruyeron sus salones y ahora toman clases en pasillos del Palacio Municipal de Coatepec

Alumnos, docentes y padres de familia de la Escuela Telesecundaria "Niños Héroes", de la localidad de Tapachapa, acudieron a Palacio Municipal para tomar sus clases, pues en días anteriores el plantel fue robado y dañado de tal manera que dejaron las instalaciones temporales inservibles.



Los padres señalan que, desde el 2011, la escuela con instalaciones temporales hechas de lonas y vagones, ocupa un terreno de la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento, siempre con la promesa de que el Ayuntamiento les donaría un predio para la construcción de un plantel digno.



No obstante, administraciones han pasado y no les han dado una respuesta favorable, pues incluso dijeron que el actual Gobierno les prometió les daría un terreno en febrero pero no ha sido así.



Por ello, advirtieron que los más de 90 estudiantes de distintos grados permanecerán en el inmueble municipal tomando sus clases hasta que les den una solución.