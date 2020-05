Les negaron equipo contra COVID-19 y las despidieron del Hospital Regional de Coatza

Trabajadoras del área de limpieza del Hospital Regional de Coatzacoalcos fueron despedidas presuntamente por negarse a trabajar en el área de COVID-19 luego de que no les dieran equipo de protección.



Las 9 afectadas dieron a conocer que fueron los representantes de la empresa Redari S. A. de C. V. quienes las dejaron sin empleo.



Narraron que en días pasados, en medio de la contingencia, fueron enviadas a laborar en el área de COVID-19 sin equipo de protección por lo que exigieron a sus jefes seguro social y más insumos como trajes especiales y cubrebocas, pero les fue negado.



Por ello, les dieron la opción de trabajar así o irse, por lo que ante la amenaza y la falta de material para no poner en riesgo su integridad, decidieron marcharse tras tres años de trabajo.



Este jueves se presentaron en la Junta de Conciliación y Arbitraje de Coatzacoalcos para tratar de resolver su situación.



Añadieron que la promesa de la empresa fue de liquidarlas el 30 de abril, tras haberse ido el día 9 del mismo mes, sin embargo, hasta el momento no ha habido respuesta.



Por ello decidieron proceder legalmente en espera de que se resuelva su situación lo antes posible.