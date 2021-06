Lesionan de bala al esposo de candidata de MORENA a la alcaldía de Tlachichilco

Una persona herida de bala tuvo que ser intervenida de emergencia en un nosocomio de la ciudad de Poza Rica, según versiones fue emboscada junto a otras personas en la región de Tlachichilco. Los presuntos responsables usaron armas de fuego tras ser sorprendidos por supuestamente participar en la compra de votos, lo anterior fue narrado en entrevista por la candidata de MORENA, Nancy Rueda, al mencionar que su esposo está gravemente herido, responsabilizando en su denuncia ante la Fiscalía de Chicontepec a integrantes del equipo de la candidata del PRI, Clesinda Cortés.



Los hechos ocurrieron en la comunidad de Xalame, en la ciudad de Tlachichilco. Según la denuncia impuesta ante autoridades que imparten justicia, Alberto Ricardo, esposo de la candidata, fue emboscados en las inmediaciones de un tramo carretero donde resultó lesionado presuntamente por arma de fuego. Cabe señalar que la unidad en la que se trasladaba resultó dañada con varios impactos de bala, una de los disparos atravesó partes sensibles, provocándole una grave herida en la parte del cráneo, por lo que de inmediato tuvo que ser trasladado de urgencia al nosocomio de Poza Rica.



“Efectivamente esos sucesos ocurrieron en la madrugada de este día martes, mi esposo, Alberto Ricardo recibió una llamada de que en la comunidad de Xalame se encontraban algunos sujetos realizando la compra de votos, algunos de mi equipo al percatarse de estos hechos se acercaron para tomar conocimiento y denunciar estos hechos, ante esto mi esposo se trasladó a la comunidad, sin embargo, fue emboscado porque al momento de llegar al punto fue recibido con armas de fuego, mi esposo resultó herido y se le tuvo que trasladar al hospital, fue un disparo cerca de la ceja que salió por la parte del cráneo y desafortunadamente se encuentra grave, está todavía muy delicado en el hospital”, señaló la candidata, Nancy Rueda en entrevista.



Así mismo, mencionó que estos hechos fueron presuntamente provocados por sujetos vinculados al equipo de la candidata del PRI por Tlachichilco, Clesinda Cortés.



“La denuncia se hizo ante la Fiscalía de Chicontepec, algunos cercanos que acompañaban a mi esposo que también se dieron cuenta de estos actos de intimidación ya formalizaron la queja. Entre uno de los agresores me parece que está uno de los coordinadores de la candidata, al parecer se identifica como Berna”, indicó la aspirante por Tlachichilco a través del partido de MORENA en la carpeta de investigación número S30/2021/FVI.



Aseveró, Nancy Rueda que su esposo se mantiene en el hospital, haciendo responsable de cualquier acto de intimidación a partir de estos días al equipo de la candidata del PRI, además de haber exhortado a las autoridades del Gobierno Estatal y Federal a dar certidumbre y seguridad para que no se permitan hechos de violencia durante la jornada del próximo domingo.



No obstante, a través de redes sociales, desde la cuenta oficial de la candidata del PRI, Clesinda Cortés, comunicó a través de un desplegado que son ajenos a cualquier tipo de señalamiento donde se les vincula con este hecho de violencia, sin embargo, en el comunicado confirmó que hubo un enfrentamiento entre simpatizantes, respaldando la versión de que varios de sus compañeros de partido fueron amedrentados, amagados y golpeados por parte del equipo que encabeza la candidata por MORENA; únicamente en redes sociales ha hecho público la versión, sin notificar hasta el momento, si presentó denuncia ante la Fiscalía.