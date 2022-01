Levantan firmas para pedir a AMLO resolver desabasto de agua en Tuxpan

Residentes de la ciudad organizan la recolección de firmas en un oficio que pretenden hacer llegar al presidente Andrés Manuel López Obrador, para solicitar su intervención para solucionar el grave desabasto de agua.Como reacción, la Comisión de Agua del Estado de Veracruz (CAEV) intentó frenar la iniciativa y pidió no poner en conocimiento de este caso al Mandatario, señaló Emilio Silva Juárez, maestro jubilado y promotor de la iniciativa.Explicó que la recolección de firmas dio inicio el lunes y continuará hasta el viernes, para lo cual se colocó una mesa en la esquina de bulevar Independencia y calle Pípila, en la zona centro del puerto.Silva Juárez mencionó que la ciudad enfrenta una situación crítica debido a que a CAEV no tiene capacidad para el suministro del vital líquido, problema que se ha agudizado y hay desesperación, por lo que pretenden la intervención de López Obrador.Ante ello, la Oficina Operadora de la CAEV envió a un representante que dijo ser “abogado de la Comisión de Agua”, quien solicitó que se frene la recolección de firmas y que no se haga entrega del oficio al presidente de la República. A cambio, prometió que en un lapso de uno a dos meses se resolverá el problema del agua.Sin embargo, esperar otros dos meses es demasiado tiempo, pues la población sigue padeciendo la falta del vital líquido y tiene que comprarla a las pipas, por lo que el movimiento seguirá hasta ser escuchados por López Obrador, recalcó el profesor Emilio Silva.