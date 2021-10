A través de los centros de salud, menores de 12 a 17 años podrán ser registrados para la aplicación de vacunas contra COVID-19, particularmente aquellos con problemas cardiacos, obesidad, asmáticos e incluso diabéticos, indicó el doctor Adán Cruz de Jesús, director de la Clínica Bicentenario, en esta villa de Tihuatlán, en la zona norte de la entidad.Dijo que a través del personal médico que se encuentra laborando en las casas de salud del medio rural se están haciendo estas detecciones de este sector de la población, verificando si cuentan con atención médica particular o en instituciones de salud públicas.Cruz de Jesús atajó que lo anterior no significa que los niños y adolescentes de 12 a 17 años que se encuentran sanos no serán vacunarán, sino que se da prioridad a quienes tengan los padecimientos antes mencionados y que se encuentren en riego.