Levantan ventas en mercado "Hidalgo" de Veracruz Puerto por Día del Niño

Previo al Día del Niño, comerciantes del mercado "Miguel Hidalgo" de Veracruz afirman que ya hay repunte en sus ventas, al menos en comparación con el año pasado.



Aunque no es al mismo grado que antes de la pandemia, las ventas de juguetes y piñatas empiezan a crecer.



Sin clases y sin opciones de festejos masivos, la demanda de artículos de este tipo es moderada.



"Han venido por una piñatita, por dos, ya no como antes que era para las escuelas y ahora en nombre de Dios, seguimos en eso, esperando. Un Día del Niño regular hacían pedidos de las escuelas, traían balones, venían por juguetes y ahorita no, es triste", dijo la comerciante Olga Hernández.



Lo que sí ha aumentado es la venta de disfraces tanto para niños como para adultos, porque los festejos se harán en su mayoría de manera virtual.



Incluso son los docentes los que piden más disfraces para sus clases virtuales en el marco del Día del Niño.



"Lo que fue este año comenzamos desde el día viernes o jueves a que se alzaran las ventas, se han ido incrementando a como se acerca el día, este año se venden más los disfraces de adultos, los de niños siempre se venden pero este año pidieron muchísimo más los adultos. Nos comentan que los maestros como tienen las clases en línea tienen que estar vestidos para sus clases".



De manera general, las ventas siguen muy abajo si se comparan con otros años pero con relación al 2020, es un avance para los comerciantes.