Ley contra comida chatarra afectará al sector, pero beneficiará gasto en Salud

El presidente del Colegio de Economistas de Veracruz, Humberto Flores Huerta, consideró que la Ley contra comida “chatarra”, recientemente aprobada en Oaxaca; afectará a los empresarios de los dulces y refrescos, pero al mismo tiempo beneficiará el gasto en Salud de los gobiernos.



“Como economistas claro que le pega a la economía, pero también como economistas vemos que impacta al gasto del gobierno”, acotó.



Entrevistado, admitió que es grande el recurso que los gobiernos destinan al sector salud para atender los padecimientos de diabetes, obesidad e hipertensión en la población, todos ellos originados por el consumo de exceso de calorías, mismas que contienen estos productos “chatarra”.



“La venta de chatarra y de todos los productos que contienen calorías excesivas sí afecta la economía de los empresarios de dulces, refrescos, pero beneficia al gobierno por los gastos del sector salud para atender a las personas diabéticas y con obesidad.



Hay dos vertientes que se tienen que observar, la economía que sí les pega a los empresarios, pero beneficio en la parte de salud de los niños, en México el consumo de esto ha provocado obesidad en los niños, que a temprana edad sean diabéticos, y ahí se genera un gasto para padres y gobierno para los tratamientos”, detalló.



No obstante, también indicó que no solo es crear una Ley que prohíba el consumo de estos productos a los niños, sino es obligación de los gobiernos la creación y aplicación de programas de apoyo a la Salud.



“Se ha dejado a un lado el apoyo a deportistas. No es solo la prohibición sino también debes de generar estrategias con programas de deportes, de apoyo a la salud”, finalizó.