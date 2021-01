Ley de 6 de enero de 1915

En el Plan de San Luis Potosí proclamado el 5 de octubre de 1910, Francisco I. Madero asentó que era de “toda justicia restituir a sus antiguos poseedores los terrenos de los que se les despojó de un modo tan arbitrario”, y señaló que se revisaría la aplicación de la Ley de Terrenos Baldíos para que los terrenos fueran restituidos a sus antiguos dueños. Esta expresión abrió la posibilidad para que los pueblos originarios recuperaran sus tierras del común; sin embargo, la acción política posterior no concretó el compromiso contraído. En consecuencia, hacia fines de 1911 se sucedió en el norte del país el levantamiento ranchero liderado por Francisco Villa; mientras que en el sur los pueblos de Morelos encabezados por Emiliano Zapata proclamaron el Plan de Ayala y declararon la restitución de las tierras a los pueblos para superar “la falta de prosperidad y bienestar de los mexicanos”. Mientras se sucedía el levantamiento campesino, Luis Cabrera, Diputado de la XXVI Legislatura, presentó el Proyecto de Ley Agraria en cuya exposición se analizó la extensión social y económica que tenía el problema agrario, así como las relaciones de explotación mediante las cuales los hacendados sujetaban a los peones. El proyecto de Ley que declaró de utilidad pública la reconstitución de ejidos para los pueblos”, no fue aprobada por Madero pues la consideró peligrosa y convenció a la diputación de que era inoportuna. Tras este hecho se sumó, el 22 de febrero de 1913, el asesinato de Francisco I. Madero y el golpe de Estado dado por Victoriano Huerta. En respuesta ante la violencia con la que se depuso a la naciente vida democrática, Venustiano Carranza desconoció el gobierno de Huerta en el Plan de Guadalupe y fue nombrado primer jefe de la Revolución Constitucionalista. Pronto se sumaron a Venustiano Carranza, tanto Emiliano Zapata como Francisco Villa. Empero, las ideas sociales y políticas que ambos tenían en torno a lo agrario pronto entraron en contradicción con la visión Carrancista que derivó en la oposición de dos corrientes centrales: el agrarismo campesino y el agrarismo liberal. El agrarismo campesino se sustentó en tres principios del Plan de Ayala: 1) Restitución de tierras a los pueblos; 2) Expropiación de las grandes propiedades por causa de utilidad pública; 3) Confiscación de bienes al enemigo del Plan de Ayala. El ideal zapatista planteó que la Revolución no era para conquistar meros derechos políticos, “sino para procurarse el pedazo de tierra que ha de proporcionarle alimentos y libertad, un hogar dichoso y un porvenir de independencia y engrandecimiento al campesinado.” Por su parte, el agrarismo liberal cuyos exponentes centrales fueron Andrés Molina Enríquez, Wistano Luis Orozco y Luis Cabrera, sostuvieron que la Reforma Agraria debía impulsar la pequeña propiedad, a la par de reconstituir los ejidos de los pueblos y dotar de tierra a los campesinos. Entre las medidas que estarían encaminadas a satisfacer las demandas económicas, sociales y políticas del país, se enfatizó que se expedirían las “leyes agrarias que favorezcan la formación de la pequeña propiedad, disolviendo los latifundios y restituyendo a los pueblos las tierras de que fueron injustamente privados”. Luis Cabrera que se había sumado a las fuerzas Constitucionalistas, trabajó en el diseño de la política agraria. Un primer Proyecto de Ley Agraria fue el de 1914, el cual no fue aprobado. Cabrera lo replanteó y, en consecuencia, se expidió La Ley 6 de enero de 1915, declarando nulas todas las enajenaciones de tierras, aguas y montes pertenecientes a los pueblos, otorgadas en contravención a lo dispuesto en la Ley de 25 de junio de 1856, ley que Venustiano Carranza proclamó en el puerto de Veracruz. En el considerando se explica que bajo el principio del artículo 27 de la Constitución Federal de 1857, se despojó de sus tierras a los pueblos, congregaciones y comunidades, burlando lo dispuesto en la Ley de 25 de junio de 1856, norma que dispuso se fraccionaran la propiedad del común y se redujera a propiedad privada entre los vecinos del pueblo al que pertenecían; sin embargo, esos terrenos quedaron en poder de unos cuantos especuladores que los enajenaron a favor de extraños. En consecuencia, se planteó que los antiguos bienes comunales, ejidos y fundos de los pueblos, debían retornar a sus legítimos poseedores, pero no para reconstruir las antiguas comunidades o formar nuevas, sino para darle a la población rural un medio de sustento dividiendo la tierra en pleno dominio familiar con limitaciones para evitar el despojo y acaparamiento de la propiedad. En la Ley de 6 de enero se asentaron los principios que fueron conciliadores de la demanda campesina zapatista y la propuesta agrarista liberal. El primero se refleja en el artículo 1°, párrafos I y II, donde se declaró nulas “todas las enajenaciones de tierra, aguas y montes perteneciente a los pueblos, rancherías, congregaciones o comunidades”, realizadas en contravención a la Ley de 1856; así como toda concesión, composición o ventas de tierras, aguas y bosques realizada del primero de diciembre de 1876 que hubiese implicado la invasión u ocupación ilegal de ejidos, terrenos y repartimiento de pueblos, rancherías, congregaciones y comunidades. El segundo está claramente expresado en el artículo 3° y constituye el nodo del que derivará la Reforma Agraria posterior. En él se señala: “Los pueblos que, necesitándolos, carezcan de ejidos o que no pudieran lograr su restitución por falta de títulos (…), podrán obtener que se les dote de terreno suficiente para reconstituirlos conforme a las necesidades de su población, expropiándose (…) el terreno indispensable para ese efecto (…).” Expedida la Ley 6 de enero de 1915, las solicitudes de dotación ejidal rebasaron considerablemente a las demandas de los pueblos para que les fueran restituidas sus tierras. El rápido tránsito de la solicitud social agraria fue plasmado en el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917. La esencia original de este artículo apuntó hacia el principio de una reforma agraria con visión de justicia social integral. De igual forma, en la fracción VI se reconoció el estado comunal de la tierra en aquellos pueblos, congregaciones o tribus que así lo tuviesen o que se les restituyera conforme a la Ley de 6 de enero de 1915, cuyo corpus normativo fue incorporado en la fracción VII, tercer párrafo del artículo 27, reafirmando la nulidad de los actos derivados de la aplicación de la Ley de 25 de junio de 1856. Después de casi diecinueve años comprendidos entre el 6 de enero de 1915 y el 30 de diciembre de 1933, el Presidente Constitucional Sustituto, Pascual Ortiz Rubio, firmó el Decreto que reforma el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (abrogando la Ley de 6 de enero de 1915). En el único artículo transitorio se asentó: “Se abroga la Ley de 6 de enero de 1915, sus reformas y demás disposiciones legales que se opongan a la vigencia de la presente reforma”. Empero, se remarcó el principio social de dotar de tierras a la población campesina, asentándose en el párrafo tercero del reformado artículo 27 que: “(…) se dictarán las medidas necesarias para el fraccionamiento de los latifundios; para la creación de nuevos centros de población agrícola con las tierras y aguas que le sean indispensables (…). Los núcleos de población que carezcan de tierras y aguas o no las tengan en cantidad suficiente para las necesidades de su población, tendrán el derecho de que se les dote de ellas, tomándolas de las propiedades inmediatas, respetando siempre la pequeña propiedad agrícola en explotación”. A partir de ese momento se institucionalizó la Reforma Agraria, cuyas normas quedaron plasmadas en el Código Agrario de 1934 y en las posteriores leyes derivadas. Su conclusión, paradójicamente llegó el 6 de enero de 1992, fecha en que se publicó en el Diario Oficial la reforma al artículo 27 constitucional, mediante la cual se suprimió el reparto agrario y pasó a la historia el agrarismo revolucionario festejado cada 6 de enero en el puerto de Veracruz.