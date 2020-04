Ley de Amnistía, muestra de respeto a los derechos humanos: Pérez Astorga

En la sesión ordinaria del Senado de la República en la que participaron los legisladores veracruzanos Gloria Sánchez Hernández y Ernesto Pérez Astorga se aprobó la Ley de Amnistía.



De acuerdo con Ernesto Pérez Astorga es una muestra de respeto a los derechos humanos, ya que en gran número de las prisiones presentan problemas de hacinamiento y sobrepoblación.



En 2018 las tasas de ocupación penitenciarias en algunas entidades se encontraban arriba del 100% o incluso hasta del 300%, el número de personas que se verían beneficiadas con la amnistía son alrededor de 5,000, es decir un 17% de quien se encuentra en reclusión por delitos del fuero federal.



Además, destacó que no se trata de dejar libres a las personas que cometieron un delito de alto impacto y que aún no han concluido su proceso de reinserción, sino de quienes no representan un peligro para la sociedad.



La población beneficiada serán las mujeres procesadas o sentenciadas en tribunales federales por aborto en todas sus modalidades, personas obligadas a participar en delitos contra la salud por sus condiciones de pobreza o por el crimen organizado y ciudadanos que portaban dosis pequeñas de drogas sin fines comerciales.



Asimismo, se beneficiará a indígenas que no recibieron una defensa acorde a su lengua y cultura, a presos por razones políticas y a aquellos que cometieron ilícitos menores sin violencia ni armas.



Se aclara que la amnistía se aplicará para dichos casos, cuando las personas no sean reincidentes, respecto del delito por el que están indiciadas o sentenciadas, y siempre que los ilícitos mencionados se hayan cometido antes de la fecha de entrada en vigor de este decreto.



El dictamen deja en claro que no beneficiará a reincidentes, personas acusadas de homicidio, secuestro, lesiones graves, violencia o utilización de armas de fuego, feminicidas, violadores, tratantes, huachicoleros o delincuentes dedicados al robo de casas habitación, entre otros.