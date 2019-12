Ley impide despedir a mujeres por embarazarse, señalan

A fin de proteger a la mujer, las Juntas Especiales de Conciliación y Arbitraje toman mucho en cuenta el tema de equidad y perspectiva de género, aseveró Jonathan Cortés Vargas, presidente de la Junta Especial 22 de la federal de Conciliación y Arbitraje.



Destacó que entre las causas de despido injustificado está el acoso sexual y laboral, pero también la gravidez, pues se dan casos de mujeres que en cuanto se conoce que están embarazadas son despedidas.



Resaltó que afortunadamente la ley se ha modificado y hoy se protege a la embarazada, de manera que si se ve en esa situación, el patrón está obligado a proporcionarle seguridad social por todo el embarazo en lo que continúa el juicio.



Mencionó que por otra parte, una mujer que es acosada y despedida por no acceder a ciertos favores, puede señalar esto en su demanda.



Indicó que actualmente todas las Juntas están acostumbrándose a atender ese tipo de situaciones no solamente de acoso laboral o sexual, sino también de seguridad social para las mujeres embarazadas.



Respecto a la amenaza que se da por parte de algunos patrones de boletinar al trabajador que los lleva a juicio, indicó que esto “es más bien un mito”, pues no es una situación que se pueda dar fácilmente.



Comentó que hace años se llegó a conocer de ese tipo de situaciones, pero hoy esto es complicado e incluso hay trabajadores que en su demanda marcan eso y piden se condene al patrón a no denigrarlo en su reputación, lo que se exhorta tanto en la conciliación como en los laudos.