Ley obliga a transportistas a descontar pasaje a adultos mayores, estudiantes y discapacitados

La diputada local Cristina Alarcón Gutiérrez informó que transportistas de la zona centro deben ofrecer los descuentos en el pasaje a adultos mayores, estudiantes y personas con discapacidad, como lo establece la Gaceta Oficial del 21 de abril de 2014.



Indicó que esta situación se trató ya con el director general del Transporte en el Eestado, Ángel Alarcón Palmeros, quien instruyó al personal de esta área a llevar a cabo operativos de revisión permanentes para garantizar que se cumpla con la Ley.



Indicó que esto no tomará por sorpresa a los concesionarios, pues se tuvo previamente una mesa de diálogo, en donde se les hizo ver que la región de Orizaba es la única en el Estado que no aplica descuentos en el transporte para esos tres sectores de la población.



En esa reunión que se llevó a cabo en el mes de diciembre, abundó, los concesionarios de las diferentes líneas acordaron respetar la normatividad y poner en marcha esos descuentos conforme lo establece la ley.



Reconoció que a pesar de ese acuerdo, las diferentes líneas de transporte siguen sin cumplir con esa disposición, ya que así se lo han hecho saber ciudadanos que hacen uso de ese medio, pues al solicitar el descuento respectivo los choferes les responden que no han sido informados de que deben otorgar una tarifa preferencial.



Ante ello, indicó que tendrá una plática con el Director General de Transporte en el Estado para ver lo que procede.