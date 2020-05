Ley seca en Xalapa fomentaría venta de bebidas adulteradas, afirma regidor

El regidor décimo del Ayuntamiento de Xalapa, Juan Gabriel Fernández Garibay, consideró que prohibir la venta de alcohol los fines de semana lo único que provocará son ventas ilícitas, y posible distribución de bebidas adulteradas.



"Le tenemos que sumar lo que venimos viendo en varios ayuntamientos, que inclusive en algunas zonas de Xalapa se ha visto, la intoxicación por consumo de bebidas no autorizadas, no reguladas o hasta de fabricación casera. La prohibición del alcohol en Estados Unidos, lo único que provocó fue un negocio ilícito donde mucha gente se enriqueció".



Así también, señaló que la propuesta de aplicar Ley seca en la Capital del Estado todos los fines de semana hasta que dure la contingencia, fue decisión unilateral y no consensuada con los integrantes del Cabildo.



De igual forma, reiteró que aplicar la Ley seca en la ciudad, está ocasionando que la venta sea para otros municipios.



Asimismo, expuso que si la justificación fue por los casos de violencia, los cuales están relacionados por el consumo de alcohol, es un dato erróneo, ya que la agresión doméstica es por la falta de educación.



"Si hablamos de que la violencia en los domicilios viene por el consumo de alcohol, no, yo creo que la violencia vienen por la falta de educación, no culpar a una botella o dos".



Para finalizar, mencionó que se pueden llegar a acuerdos con los empresarios para que se modere el consumo de bebidas en los restaurantes, que se pongan horarios y consumos máximos.