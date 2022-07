Leyes deben adecuarse para que no se usen en perjuicio de la sociedad: Abogados

Al igual que como ocurrió con el derogado delito de "ultrajes a la autoridad", el presidente de la Federación de Licenciados en Derecho del Estado de Veracruz, Roberto Ceja Cortés, señaló que es necesario seguir adecuando las leyes estatales para evitar que se usen como un mecanismo que lacera a la sociedad.Al encabezar un evento por el Día del Abogado en el parque Juárez, dijo que los profesionales en el Derecho, como expertos en las normas jurídicas, están en la disposición de contribuir en las reformas al orden legal que sean necesarias."Ya se hizo con el delito de ultrajes a la autoridad. Pero así podemos ver cualquier otro tipo de delitos. Eso va a ser conforme sucedan los hechos como sucedió con ese delito que estaba lacerando a la sociedad, porque era una herramienta que utilizaban las fuerzas policiacas para reprimir a cualquier ciudadano. Uno ya no era libre de andar en la calle", afirmó.Ceja Cortés acotó que se deben crear leyes justas que sean aplicables de acuerdo con las circunstancias, retirando que "al infractor hay que castigarlo, para eso son las leyes pero no al ciudadano común que no tiene nada que ver con una conducta delictiva".Manifestó que en términos de adecuación jurídica es muy amplio el panorama al que los abogados se pueden abocar."Queremos compaginar con los órganos de Gobierno que haya una relación estrecha con los abogados y es precisamente lo que nos va a dar la pauta para resolver todo ese tipo de problemas", añadió el Maestro en Derecho.Al señalar que este día se materializará la Federación de Licenciados en Derecho del Estado de Veracruz, con la integración de 46 organizaciones que hay en la entidad; refirió que hace falta la consolidación y unión de todas estas agrupaciones."Hay muchas banderas, muchos problemas que resolver, muchos caminos, muchas metas que nos estamos proponiendo pero ahorita no es el momento, el momento es de consolidarlo como lo estamos haciendo y lo hemos logrado", aseveró el litigante.