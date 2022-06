Leyes deben beneficiar a la población, no a partidos o ideologías, opina Sacerdote

Los legisladores deben hacer leyes que beneficien a la población, mas no que obedezcan a una agenda de partido o ideologías, expresó el vocero diocesano Helkyn Enríquez Báez, esto luego de ser cuestionado en referencia a que el diputade Gonzalo Durán, aseveró que en esta legislatura buscarán reformas para garantizar la identidad sexogenérica e impulsar las adopciones entre parejas del mismo sexo.En entrevista, el sacerdote apuntó que la sociedad espera que los legisladores promuevan leyes que traigan beneficio al bien común."Y no solamente una agenda de partido o ideologías, esperaríamos que la labor legislativa sea verdaderamente buscando la promoción de los derechos humanos fundamentales como la vida y no vulnerándolo como se hace con las leyes que favorecen el aborto", dijo.Añadió que se confía que en los diputados locales prevalezca la razón jurídica, así como la búsqueda del bien de sus comunidades, las cuales los eligieron. "Y cuando se liberen las votaciones dentro de las cámaras, no sea obedeciendo a una agenda que se imponga desde afuera".