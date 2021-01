Leyes que protegen al sector LGBTTTI son letra muerta: Colectivo Igualdad de Orizaba

Aunque se cuenta con leyes que amparan los derechos del sector LGBTTTI para no ser discriminados, éstas son letra muerta, pero, además, “falta voluntad de los Poderes del Estado”, indicaron integrantes del Colectivo Igualdad de Orizaba encabezados por Carolina Vásquez Déctor.



Consideró que en la entidad hace falta una estrategia integral para atender la problemática de este sector, en especial por los altos índices de violencia y homofobia que hay en la entidad y los cuales “son alarmantes”.



Recordó que tan sólo el año pasado Veracruz se ubicó en el primer lugar en cuanto a crímenes de odio por homofobia, con un total de 28.



Sin embargo, resaltó, también se da el “moobing” o acoso laboral por cuestión de preferencias sexuales y el colmo es que se ve hasta dentro de las instituciones públicas, no sólo privadas, que despiden a personal por su orientación sexual, identidad de género o expresión de éste.



Agregó que hay datos que permiten ver que el acoso escolar por homofobia también ha aumentado en los últimos años.



Vásquez Déctor destacó que durante la pandemia se han enfrentado además a otro problema, ya que para los integrantes del sector LGBTTTI es más complicado acceder a los servicios de salud.



Indicó que en pleno siglo XXI el Estado no considera a la población lésbico-gay en programas sociales federales y estatales para el emprendimiento o proyectos productivos, mientras que persiste “el desabasto de tratamientos para personas que viven con VIH y discriminación, aunque las autoridades lo nieguen”.



A la fecha, destacó, en Veracruz también se les sigue negando uno de los derechos más importantes, que es el de formar una familia al no ser reconocido el Matrimonio Igualitario.