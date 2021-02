Liberación de sus compañeros y no más acoso, demandaron policías de Orizaba

La destitución del director de Gobernación de Orizaba, la liberación de los dos policías municipales detenidos y puestos a disposición de la Fiscalía y que no haya hostigamiento de otras corporaciones hacia los elementos municipales y sus familias, fueron algunos de los compromisos que aceptaron autoridades de la SSP y el alcalde Igor Rojí López este sábado.



Luego de las pláticas que hubo a lo largo de la tarde entre los elementos municipales que se resguardaron en el Palacio Municipal, finalmente, a eso de las 17:30 horas se llegó a unos acuerdos.



En primer lugar, los policías demandaron la liberación de sus dos compañeros detenidos por la Fuerza Civil y presentados ante la Fiscalía en Córdoba, ya que señalaron que nunca les dieron a conocer los motivos y se violentaron sus derechos.



Acordaron también que la SSP, la Fuerza Civil o cualquier otra corporación no hostiguen a sus familias en sus domicilios particulares.



Indicaron que debido a que hay personal que tiene vigente su examen de control y confianza, que a éstos no se les requiera sino hasta que se cumpla el plazo, como se hace normalmente.



También, solicitaron que el personal que se quedó en la comisaría fuera llevado a palacio para garantizar su buen estado y que a ellos les permitirán ir por sus vehículos y motocicletas que se quedaron en el interior de la inspección.



Molestos por la ausencia del director de Gobernación, Erick Morales Reyes, todo el día, pidieron también la destitución de éste.



Establecieron que una vez que concluyan las diligencias por parte de la SSP, se puedan reintegrar a su labor.



Una vez que se firmaron estos acuerdos, los policías entregaron sus armas a elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional.



Justo cuando inició ese proceso, en la Comisaría se hizo entrega del C5 a personal del C4.



Estos elementos fueron llevados a palacio y recibidos por las familias que resguardaban la entrada y sus compañeros.