Liberan a motorrepartidor de Xalapa; Fuerza Civil lo detuvo aunque no cometió delito

El joven Rey David Cruz López, cuya detención por parte de la Fuerza Civil desató una protesta de motorrepartidores en el Centro de Xalapa, aclaró públicamente que ya está libre, rechazando que policías lo hayan golpeado o que sufriera abusos en el Cuartel de San José, aunque sí lo detuvieron pese a no cometer ningún delito.Con un video difundido por redes, con su casco puesto y el rostro cubierto, Rey David negó que en San José sean “unas ratas”, deslindándolos de su detención, aunque no aclara qué sucedió.“Soy yo, (...) el chico que detuvieron hace poquito, unas horas, aquí en (la avenida) Ruiz Cortines, por parte de la Fuerza Civil, este es un comunicado para todos”.“Ya a mis compañeros les expliqué el problema, por qué me detuvieron, las personas de San José no tienen nada que ver, tampoco jurídico, me quisieron apoyar porque me dijeron que no había delito ni nada”, dice.Explicó que por redes se han lazado comentarios contra el Cuartel, sin embargo, desmintió los señalamientos.“Hay publicaciones que comentan contra el área de San José, que es Jurídico, que son unas ratas. Todo es falso, no me golpearon allá, nada, ya estoy libre, ya estoy en mi casa y muchas gracias a todos”, dijo.Por la detención, repartidores llegaron a bloquear la calle de Enríquez, en el Centro de la Capital pero abrieron cuando se confirmó que Rey David estaba libre.