Liberan al alcalde suplente de Actopan por falta de pruebas, pero le imponen pago de garantía económica

Al no comprobarse la acusación sobre amenazas al periodista asesinado en Actopan, Celestino Ruiz, el alcalde suplente de ese municipio, José Alfredo López Carreto, quedó libre la misma noche de este miércoles.



El juez de control determinó la liberación al no comprobarse el delito por el cual se le acusaba, por lo que le impuso medidas cautelares de: garantía económica de 5 mil pesos, la restricción de sus derechos labores (equiparables a derechos políticos electorales), además de presentación periódica al penal a firmar de manera constante; esto aún se determinará si puede ser semanal o quincenal.



La tarde de este miércoles, López Carreto fue detenido de manera arbitraria por Policías Ministeriales en la zona de Jardines de Xalapa, con una orden de aprehensión por el delito menor de amenazas.



Esto con respecto a la carpeta de investigación, 114/2018/PC, que tiene que ver con el asesinato del periodista Celestino Ruiz en el municipio de Actopan, ocurrido en el año 2018.



El abogado defensor, Adrián Miranda, abordado al finalizar la audiencia, expresó que dentro de los argumentos expuestos al juez de control, se mostraron todas las pruebas para determinar la ilegalidad de la detención.



De igual modo, señaló que lo que se hacía en contra de su cliente no era una querella, sino una “cacería de brujas”.



López Carreto quedó en libertad a las 23:00 horas de este miércoles y se espera que en breve su equipo de abogados otorgue la información sobre la ruta jurídica a seguir.