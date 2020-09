Liberan ingenio “La Gloria” o usarán fuerza pública contra paristas

Este viernes, el Juez de Control adscrito al Juzgado Mixto de Primera Instancia Microrregional de La Antigua, con residencia en Cardel, ordenó a 16 paristas que se mantienen en las instalaciones del Ingenio “La Gloria” liberar este inmueble en un máximo de 3 días naturales, mismos que vencen el domingo 27 de septiembre.En caso de no ser liberada de forma voluntaria, se hará uso de la fuerza pública para retirarlos por mantener detenida la operación de este ingenio desde el 14 de agosto pasado.Apenas el pasado martes, la diputada federal Claudia Tello Espinosa, afirmó que el conflicto entre la parte patronal y el sindicato había quedado resuelto De acuerdo a la resolución, se ordena la restitución del inmueble en un plazo no mayor a 3 días naturales o se utilizará la fuerza pública o arresto en términos del artículo 104 del Código Nacional de Procedimientos Penales.Dentro de esta resolución, se establece que los denunciados no podrán acercarse a100 metros a la redonda de las instalaciones del Ingenio La Gloria en términos del artículo 137, fracciones I y II, del Código Nacional de Procedimientos Penales, además de que se ratifican las medidas de protección en favor de la empresa y sus representantes legales.Mediante este requerimiento se detalla que Ricardo Uribe Pérez, Andrés Cerón Onofre, Guillermo Castillo Martínez, Israel Gutiérrez Zurita, Abdón Tiburcio Mejía Rodríguez, Benito Martínez Flores, Ángel Montes Lara, Mario Alberto Pedraza Piedra, Michel Malpica Córdoba, Eduardo Tlaseca González, Sandro Antonio Ortiz Cerón, José Malpica Córdoba, Heriberto Cervantes Báez, Ángel Vigueras Piña, Eliud Castillo Zurita y Víctor Manuel Ramírez Santamaría, deberán liberar este inmueble en el plazo definido.De acuerdo al gerente general de este ingenio, Gerardo Hernández Cárdenas, ganaron esta resolución luego de haberla interpuesto con base en la petición de restitución del bien inmueble contemplada en el Código Nacional de Procedimientos Penales.Una vez que el Juez notificó oficialmente a estas personas de esta resolución favorable al Ingenio La Gloria, interpusieron un recurso de apelación como medida dilatoria.Abogados del sector dijeron que este recurso de apelación es totalmente improcedente, y que no suspende la orden de restitución del inmueble del Ingenio “La Gloria”.Por ello, el empresario exhortó a los trabajadores a liberar el inmueble y a retomar el diálogo para llegar a acuerdos.