Liberan pobladores Palacio Municipal de Coetzala

Pobladores entregaron el Palacio Municipal de Coetzala que habían tomado desde el pasado lunes en la noche. La entrega fue bajo Notario Público, donde firmaron los habitantes con la confianza de que ya no volverán a trabajar el extesorero Oscar Julián Colohua y otros funcionarios menores.



Habitantes explicaron que apoyan al alcalde interino Joaquín Fortino Cocotle, luego de que el Órgano de Fiscalización ha informado sobre los fraudes y desvíos de recursos; además de que la Legislatura tiene conocimiento y todo el respaldo al Alcalde interino.



Aseguraron que durante la toma del Palacio, que fue el lunes cerca de la medianoche, no hubo vandalismo como lo han manejado algunos medios locales y que a los vehículos sólo les sacaron el aire a las llantas para inmovilizarlos.



Anotaron que el miércoles se cambiaron los llavines porque esos vehículos los traía la Síndica, que no se presenta a laborar y que si no lo usa, que sea utilizado el vehículo para otra área donde realmente sea aprovechado y no para que ande paseando, explicaron.



Solicitaron a las instancias correspondientes lleven a cabo una nueva auditoría para que finquen las respectivas responsabilidades sobre quien o quienes hicieron mal uso de los recursos del daño patrimonial de los 13 millones de pesos, producto de los recursos federales y del pago de impuestos de los habitantes de este municipio de Coetzala.