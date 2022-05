Libramiento de Xalapa debe recortar costo a la mitad, exigen Empresarios

La iniciativa privada en la Capital reiteró su propuesta de reducir en un 50 por ciento el costo del peaje del libramiento de Xalapa, en vista de un gradual crecimiento del movimiento de carga desde el Puerto de Veracruz a Ciudad de México.Incluso, de no disminuir las tarifas de las concesionarias Mota-Engil e ISOLUX CORSAN, la avenida Lázaro Cárdenas se reducirá a “un estacionamiento”, advirtió el presidente del Consejo Empresarial Metropolitano de Xalapa (CEM-X), Fernando Arana Watty.“Por la ampliación del puerto de Veracruz crece el movimiento de carga y si seguimos así, Circunvalación al rato va a ser un estacionamiento porque entre más carga pesada pase, más tráfico ocasionará y más accidentes”.Recordó que la semana pasada, el CEM-X planteó una reducción del 50 por ciento de las tarifas y a dicha propuesta se adhirieron el alcalde de Xalapa, Ricardo Ahued Bardahuil y el secretario de Finanzas y Planeación, José Luis Lima Franco y se presentará esta misma al alcalde de Emiliano Zapata, Erick Ruiz Hernandez.Ahora, la iniciativa privada solicitó acercamientos con el Fondo Nacional de Infraestructura del Banco Nacional de Obras y Servicios (Fonadin-Banobras) a modo de conseguir una reestructuración de la deuda por los créditos emitidos para la construcción del libramiento.“Ellos (FONADIN) tienen que decidir si es una forma de presión o reestructurar y conseguir un acuerdo para bajar las cuotas. La forma no nos afecta, queremos que se baje un 50 por ciento las cuotas”.Arana Watty advirtió que la del libramiento de Xalapa es la caseta más cara del país, siendo dos, a razón de 6 pesos por kilómetro, con precios de los 165 pesos por vehículo particular a 558 pesos por unidades de 9 ejes, más el costo de la autopista Xalapa-Perote, a razón de 165 pesos por automóvil particular a 550 por camiones de 9 ejes.“Es la caseta más cara de México y son 2, por los kilómetros que se recorren te dan a casi 6 pesos por kilómetro y por lo mismo no se les da a ellos (Mota Engil)”.De bajar el costo, se despeja Lázaro Cárdenas, los camioneros elegirían el libramiento, aumentaría el flujo de peaje y disminuirían los accidentes en la principal vialidad de Xalapa.