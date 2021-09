Libro acerca de sobrevivientes de violencia necesita ayuda para ser publicado

Cindy Leyva enfrenta un nuevo reto. Está a un tris de publicar su libro Descoser mis labios, del cuerpo a la memoria, ya está todo listo para la impresión, sólo necesita que la gente respalde económicamente su publicación antes del 10 de octubre.“Me interesa que el texto se difunda en Asociaciones que trabajan con violencia. Mi perfil permite que se pueda trabajar con este libro, como material para atender a las sobrevivientes de violencia.”“Lo más importante está concluido, el libro está listo para publicarse, ya hay diseño de portada, sin embargo, tengo un tiempo límite para reunir el dinero que permita concluir la producción audiovisual de los códigosque incluye el libro, así como la impresión del mismo, tengo hasta el 10 de octubre para hacer efectiva la campaña de recaudación de fondos. Kickstarter es una plataforma internacional, que busca patrocinadores para proyectos creativos, con aportaciones que van desde un dólar o cien pesos”.“Mi meta es publicar en 30 días, la gente puede entrar a la plataforma, dar los datos para indicar la cantidad de la aportación pero la plataforma tiene una consigna, es todo o nada, si no reúno la meta estipulada el dinero se regresa a los patrocinadores. Por eso es importante que la gente apoye”.El link en que se puede encontrar es:https://www.kickstarter.com/projects/azul-leyva/descoser-mis-labios-del-cuerpo-a-la-memoria?ref=android_project_shareDescoser mis labios, del cuerpo a la memoria es un texto que resume más de una década de trabajo de Cindy Leyva, años trabajando con sobrevivientes de violencia, en la reapropiación de los cuerpos violentados, ultrajados; en llevar a cabo procesos para reconocerse, amarse, reconstruirse y dar un nuevo significado a sus historias a través del arte.Inicialmente estudió ingeniería química, posteriormente sus estudios en danza en la Ciudad de México y posteriormente estudios en psicoterapia contemplativa y diferentes metodologías de danza-terapia.“Soy bailarina y danza-terapeuta, he creado una metodología para unir neurociencia, terapia y arte. Al trabajar con sobrevivientes de violencia, al convertir sus historias en danzas, en fotografías conceptuales o videoarte, para que tengan algo tangible que les permita dar otro significado a la herida, sin ocultar ni negar todo ese pasado.”“Es un proceso duro de resiliencia, de amor, de trabajar de la mano con otros profesionales. El médico, el psiquiatra, el psicólogo, trabajo interdisciplinario que trata de convertir la memoria de la violencia en arte.”“Trabajé mucho en cárceles, quería entender la razón de la violencia. Me encontré historias igual de aterradoras a las de afuera. También la gente que está ahí dentro es producto y resultado de lo que la sociedad hizo con ellos”, sentencia.“Al empezar a impartir mis talleres, trabajé en comunidades vulnerables, incluso me quedaba temporadas a vivir en esas comunidades. A través de estos talleres llegamos a sanar heridas, me topo con mucha gente que me comparte incidentes que le pasan a muchos de sus vecinos, son abusos que se han vuelto normalidad, algo usual, como aquella que me contó ‘mi abuelo me metía las manos’, a veces asusta decir ‘abusaron de mí’. Es mejor decir que a todos les pasa pero que se los hacen sin mala intención.”“Para los hombres que son violentados, el camino es diferente, generalmente tienen la tendencia a tener actitudes violentas, hombres con una exposición temprana a la pornografía, su presencia ante la sexualidad que violenta, que trauma el cerebro de los niños.”“Después de 10 años, con tantas cosas en mi corazón, tantas historias acumuladas, con el tema de la pandemia paré un poco, estaba rebasada, decidí hacer algo semejante a lo que hago con estas personas. Empecé por convertir en poemas aquellas historias, muchas de las que están en el libro, tomé un poco de todos y de mi propia historia, porque también yo tenía historias de violencia.”“El libro ofrece tres formas de leerse; de inició con la poesía, que narra la poesía, el cómo se transforma, es lo importante; segunda, es la foto conceptual, trabajo mucho el retrato, la narrativa a través de la foto, de la violencia a sanar; la tercera manera, es la vinculación con la tecnología, narraré en forma de video, con danza, desde una forma más abstracta, el cuerpo en movimiento, en acción.”“Voy a llevar el elemento de la inmersión, voy a utilizar un video 360, para ver cómo vivimos la reapropiación del cuerpo. Esto implica mucha inversión”.Esto es más que un libro, es un acto creativo, “Descoser mis labios del cuerpo a la memoria lo puedo resumir como una producción audiovisual, tecnológica y una poesía interdisciplinaria.”Cindy Leyva ha colaborado a lo largo de los últimos años con los Institutos de la Mujer, con las áreas de Seguridad Pública y con el DIF, tanto de la Entidad Veracruzana como en el Estado de Puebla y la Ciudad de México.“No he cobrado un sólo peso por trabajar en esas dependencias. Mi labor ha sido gratuita.”“Vendo diplomados, capacitaciones a empresas, a servidores públicos. Busco recursos para apoyar a niños en situación de riesgo. Afortunadamente cuento con Allume AC, palabra francesa que significa en español encender o traer luz.”“Para la edición del libro, trabajo con la editorial Sinestesia, encargada de todo el proceso de creación del libro, desde el diseño editorial, la campaña. El pagar la impresión, la producción de fotos y la tecnología, corre por mi cuenta.”