Libros de El Fondo llegarán gratis a veracruzanos: Taibo ll

Al llegar al Palacio Municipal de Xalapa, Paco Ignacio Taibo ll, el director general de El Fondo de Cultura Económica, dio a conocer algunas actividades enmarcadas en la Estrategia Nacional de Lectura desarrollada por autoridades federales que, a través del Festival por la Lectura celebrado en esta ciudad, planea llevar libros, cultura y arte a distintos municipios de Veracruz.Taibo ll explicó que se trata de un conjunto de acciones en pro de favorecer hábitos lectores, cuya primera necesidad es facilitar el acceso a los libros, por lo que se firmarán convenios con distintas dependencias para llevar textos gratuitos o muy baratos a diferentes sectores de la población.Destacó que en esta cruzada de promoción lectora Veracruz ha sido el principal campo de acción desde donde se desprenden nuevas maneras de incentivar hábitos lectores.En marzo, recordó, el escritor y su equipo dieron la “primera vuelta” por varios municipios del sur veracruzano para llevar distintas actividades culturales, donde llegaron hasta Coatzacoalcos; posteriormente se desarrolló un primer festival en Xalapa.Aquél mes se contó con la participación de varios especialistas regionales, como maestras de enseñanza básica de Fortín, Orizaba y Córdoba que se unieron a la cruzada enfocadas en distribuir y enseñar libros infantiles para los lectores más pequeños.Sobre este tipo de actividades, consideró que antes no se hacían porque “estábamos gobernados por una pantalla de ladrones y bandidos” a quienes la cultura poco o nada les interesaba.La idea central de la Estrategia Nacional por la Lectura es hacer que los depósitos de El Fondo de Cultura Económica alcancen los lugares “donde ni hay bibliotecas o son de una pobreza que, parecidas a varias instituciones, dan vergüenza”.Los ejes de acción se anclan en despertar el gusto por leer, no en obligar a hacerlo. Respecto a este último punto, Paco Ignacio Tajibo ll enfatizó que no se trata de exigir leer libros aburridos para gran parte de la sociedad, pues resulta evidente que no los van a leer. Por eso “hay que saber separar el trigo de la paja”, dijo, para despertar la curiosidad.Asimismo, el también Secretario de Arte y Cultura de MORENA celebró que su cruzada alcance otros estados de México, donde destacó el reciente convenio para regalar 50 mil ejemplares editoriales en Chihuahua, sobre todo para niños y niñas.La premura establecida es regalar libros e inyectar cultura a través de los distintos organismos y dependencias Estatales, sentenció; así como ofrecer actividades culturales diversas como charlas, talleres o presentaciones editoriales.“Esta es la segunda vuelta aquí en Xalapa, con una serie de firma de convenios muy importantes que permitirán poner libros muy baratos e incluso regalar muchísimos ejemplares”, concluyó Taibo ll.