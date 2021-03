Licitación atrasó despensas para sindicalizados del Ayuntamiento en Xalapa, afirman

El ayuntamiento de Xalapa licitó la adquisición de los artículos para integrar las despensas que entregarán a los trabajadores de base y dar cumplimiento a las cláusulas que rigen las condiciones generales de trabajo suscrito entre esta instancia de gobierno y la organización sindical titular del contrato colectivo de trabajo.



Apenas este jueves se dio a conocer la empresa que tendrá bajo su responsabilidad atender este rubro para los 2,500 sindicalizados que gozan de este beneficio, a quienes se les otorgas por este concepto 1,500 pesos mensuales, por lo que en breve se entregarán a los trabajadores.



Al respecto, Rolando Ortega Salazar, secretario general del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del H. Ayuntamiento de Xalapa-CROC, dio a conocer que José Luis Marín Miranda, director de Recursos Humanos de la Comunicación local, les dio a conocer de manera oficial las fechas en que se entregará esta prestación a los sindicalizados



De esta manera, dijo, los días 17, 18 y 19 de marzo, se entregará la dotación correspondiente al mes de enero; para los días 23, 24, 25 y 26 de marzo, la del mes de febrero y 30 y 31 de marzo y 1 y 2 de abril la correspondiente del mes de marzo. Posteriormente dicha entrega se hará en los plazos ya establecidos en las condiciones generales de trabajo, añadió.



Y es que entre la base trabajadora se había generado inconformidad porque al no cubrirse esta prestación, tuvieron que desembolsar de su presupuesto para adquirir los productos que requieren para su alimentación diaria, criticando la sumisión de los dirigentes por no exigir el cumplimiento de sus obligaciones.



Sobre el particular, dijo que hay una guerra sucia hacia su persona, emprendida por personas que desconocen los lineamientos para llevar a cabo el proceso de licitación, en este caso de las despensas para casi 2 mil 500 beneficiados.



“Lo chistoso de todo es que dijeron que ‘ya me había vendido’ para que no entregaran las despensas, lo cual es totalmente falso, porque siempre estuve al pendiente de todo este asunto. Son unos mentirosos, difamadores y calumniadores, porque ya existe el calendario de entrega de este beneficio a todos los sindicalizados de base”, añadió.



Finalmente, destacó el esfuerzo financiero que realiza el Ayuntamiento local para dar cumplimiento a lo estipulado en las condiciones generales que rigen las relaciones laborales entre el sindicato titular del contrato colectivo y la comuna xalapeña.