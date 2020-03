De manera extraoficial se dio a conocer que el líder social y político Francisco Carmona Olivares apareció casi un día después de no conocerse su paradero.



Familiares de este hombre, quienes evitaron brindar detalles, mencionaron que Carmona Olivares ya se encuentra sano y salvo en su domicilio.



Cabe destacar que, de acuerdo a la esposa de este líder social, desde la mañana del viernes pasado no se tenía conocimiento de su paradero luego de que salió de la ciudad de Veracruz rumbo a Xalapa.



Extraoficialmente se manejan versiones de que se encontraba conviviendo en una fiesta en la ciudad de Veracruz, aunque lo anterior no ha sido confirmado por familiares o amigos de Carmona Olivares.