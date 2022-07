Líder de CROM espera que IMSS Veracruz Sur lo integre a Consejo Consultivo

El Consejo Consultivo del IMSS en Veracruz Sur incumplió la resolución del consejo a nivel nacional que desde abril determinó que se le tomara protesta al secretario general de la CROM, Alfredo Hernández Ávila, como integrante."No sé porque le hayan dado incumplimiento a una resolución del Consejo Consultivo a nivel nacional porque el Consejo Técnico emitió un acuerdo donde se haría el nombramiento de un servidor", expresó Hernández Ávila.Añadió que desde el pasado 27 de abril de 2022, está este acuerdo y no se le había notificado a la CROM sobre el mismo, porque eso, hasta el próximo 7 de julio será parte del consejo en Veracruz Sur.En este sentido se le preguntó si esto no es también responsabilidad de la delegada Magdalena Chiquito Rivera, a lo que indicó que la funcionaria debería de tener en cuenta que este es un acuerdo del Consejo Técnico a nivel nacional."Cada delegación tiene un Consejo Técnico Consultivo, hay un secretario de ese y por ende debe haber hecho lo propio no sólo con la CROM, sino que se debe de hacer con cualquier integrante de este consejo, sí hacer llegar el acuerdo que había aprobado el órgano máximo de dirección que para ellos es el del Consejo Técnico a nivel nacional".Finalmente apuntó que su nombramiento es un cambio de representante y si el acuerdo salió el 27 de abril pero no fue notificado, tuvo que esperar hasta que llegara el documento a la oficina de la CROM. "Ya una vez teniendo esa notificación, podíamos presentarnos con el debido nombramiento".