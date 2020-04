Líder de tianguis llegó con protesta para abusar de apoyos, exhibe Regidor de Xalapa

El regidor del Ayuntamiento de Xalapa, titular de la Comisión Edilicia de Comercio, Centrales de Abasto, Mercados y Rastro, Francisco Javier González Villagómez, dijo que algunos líderes de tianguis piden apoyo para más personas de las que tienen en su padrón.Lo anterior, lo manifestó luego de la protesta de vendedores ambulantes en Palacio Municipal , este martes, para pedir despensas para 300 personas, aun cuando en dicha organización registra muchos menos."La persona que vino está como dirigente de tianguistas pero en este momento está pidiendo apoyo para 300 personas, su organización no depende de más de 70 personas. Desafortunadamente están tratando de abusar en esa parte".Así también, criticó que Rodolfo Rubio, secretario general de la Organización Orgullo Mexicano, reciba cuotas de los vendedores adheridos a dicha organización y que sólo de una mínima parte al Ayuntamiento."En el caso de él, recibe 20 pesos semanales de sus agremiados, estamos hablando que cada uno de sus agremiados paga cerca de 400 pesos al mes y al Ayuntamiento sólo da 300 pesos. Estamos hablando que se está quedando más o menos con 500 pesos. El Ayuntamiento hace lo propio pero creemos que están queriendo abusar".El Edil expuso que sólo se tiene conocimiento de 400 tianguistas que podrán recibir el apoyo, lo cual corresponde al total de agremiados que los líderes hicieron llegar a las autoridades municipales.Para finalizar, comentó que por el momento no están multando o clausurando comercios que aún continúan abiertos a pesar de que no ofertan productos de primera necesidad. Pero dijo, se les está haciendo el exhorto de que bajen sus cortinas de manera temporal."Se les está haciendo la invitación, el personal del DIAC está visitando los negocios. No hemos establecido que haya multas, sólo son exhortos, hay restricciones pero no se va a cobrar multas por el momento", concluyó.