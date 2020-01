Líder del Barzón Cafetalero pronostica “severa crisis” para el sector este 2020

La caída de precios y la falta de apoyos para el sector cafetalero lo tienen sumido en una severa crisis de la cual no han podido salir, afirmó el líder del Barzón Cafetalero, Rómulo Melchor Vallejo.



Ante ello, lamentó que la cámara de diputados haya aprobado una reducción de presupuesto en el tema del campo, lo que llevó a recortar varios programas, recrudeciendo la situación en el agro.



"México seguirá dependiendo de las importaciones en relación a los granos básicos, es un año sumamente difícil para el campo".



Agregó que esta medida incluye al sector cafetalero, pues es una rama productiva que requiere de inversiones fuertes, así como de una política pública que se encargue de regular precios, comercialización, asistencia técnica, de todo esto necesita el café y no apoyos asistenciales ni programas paternalistas, afirmó Melchor Vallejo.



Mencionó que el aromático sigue arrastrando una severa crisis primero con la plaga conocida como la roya y posteriormente los precios que se fijan de acuerdo a la bolsa de valores, pese a que han peleado que se deslinde no se ha podido concretar y eso finalmente les afecta.