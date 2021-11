Líder del PRD llegó a comparecencia de Cisneros; niega ser “aliado” de la 4T

En entrevista en el Congreso del Estado, el dirigente del PRD en Veracruz, Sergio Cadena Martínez, rechazó que tenga acuerdos con el Gobierno del Estado y pidió a su militancia no pelearse “sin ton ni son” con la administración estatal.Al acudir a la comparecencia del secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos, afirmó que llegó al ejercicio de rendición de cuentas porque él mismo se considera un demócrata.En cuanto a las críticas a su dirigencia, que lo señalan de ser aliado del Gobierno, el dirigente pidió a sus detractores enfocarse en la reconstrucción del Instituto.“Ellos tienen un enfoque diferente, yo concibo la política como la forma de generar acuerdos para generar bienestar, para tener beneficios”.“Estarnos peleando sin ton ni son con el Gobierno tampoco nos conduce a nada; somos el partido más crítico con una dirigencia que ha luchado con todas las adversidades”.Añadió que la política se encarga de tender los puentes de comunicación precisamente para lograr acuerdos en favor no tan sólo de un grupo reducido de perredistas, sino en favor de los y las veracruzanas.“Yo respeto su punto de vista, no los comparto, es momento de reconstruir el PRD, de unir y luchar para que Veracruz tenga bienestar y prosperidad”.Aseveró que él valorará los informes de cada funcionario y subrayó que no hay ningún acuerdo con el Gobierno.“No hay ningún acuerdo con el Gobierno, hay solidaridad y respaldo con los veracruzanos; por supuesto que el Gobierno ha dejado mucho que desear y no ha cumplido con las expectativas y metas”.