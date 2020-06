Líder en Síndicato de Limpia Pública de Xalapa niega que sus familiares sean “aviadores”

El secretario de Trabajos y Conflictos del Sindicato de Solidaridad Urbana-FATEV de Limpia Pública del Ayuntamiento de Xalapa, Juan Enrique García Argüelles, reconoció que tiene familiares laborando en el municipio pero sí cumplen con su horario.



Lo anterior, luego de que se difundiera información sobre presuntos “aviadores”, familiares de García Argüelles en el área de Limpia Pública.



“Efectivamente, una trabaja en Recursos Humanos como intendente y una trabaja en el DIF Municipal. Ellas entraron a trabajar cuando yo era chófer de Limpia Pública, no entraron cuando yo era del sindicato”.



“Como todos, vamos y pedimos trabajo para algún familiar, amigo y se les va dando la oportunidad, ellas empezaron a suplir y surgió la oportunidad, son suplentes y están trabajando”.



Respecto al paro laboral de este día por parte de trabajadores de Limpia Pública, comentó que no tiene que ver con un posible interés de ser Secretario General del Sindicato, ni porque se haya sacado de la nómina a su esposa, quien hace algún tiempo trabajó en esta área.



"Tal vez por la situación que se presentó, del cambio del comité, no sé si fue el mismo Gobierno o algún otro sindicato quien dijo todo eso. Yo no quiero postularme, tuve la oportunidad que me eligieran como de Trabajos y Conflictos. En ningún momento me estoy postulando para nada y lo que hago es trabajar bien. Mi esposa también estaba trabajando como suplente, cuando yo entré al sindicato sí tuvo contrato pero se lo quitaron porque no iba a poder cumplir".



Reiteró que desconoce quién haya difundido esa información y se dijo consciente de las consecuencias que se pudieran generar después de esto.



"Tendré que pagar las consecuencias, muchos compañeros están inconformes. A lo mejor me cueste que ahorita que haya un cambio me saquen del sindicato y si después me lo permiten, regresar como chofer", concluyó.