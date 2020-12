Líder estatal de MORENA toma protesta a los 254 comités seccionales en Xalapa

Al tomar protesta a los 254 comités seccionales del municipio de Xalapa del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), Gonzalo Vicencio Flores, secretario general con funciones de presidente del Comité Directivo Estatal de este instituto político, aseguró que con estas acciones se fortalece la estructura morenista en la entidad veracruzana.



En su intervención, durante la ceremonia destacó la inclusión que se está dando en la conformación de estos comités “que serán el ejército con el que jugará Morena en la capital del Estado, con miras a fortalecer a la 4T y refrendar el triunfo electoral en los comicios del 2021”.



Morena, dijo, es un partido incluyente, donde caben todas y todos los que simpatizan con los altos ideales que llevaron al triunfo a nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, con más de 35 millones de votos en el 2018; fue una elección histórica, donde el pueblo manifestó su voluntad de lograr un cambio verdadero.



Explicó que, en esas elecciones, votaron personas con diferentes ideologías políticas, pero con una coincidencia: que era necesario rescatar al país.



“Por eso, en Morena, son bienvenidos todos, sin importar si militaron en algún otro partido, somos lopezobradoristas y practicamos el amor al prójimo", apuntó.



Felicitó al ejército que conforman estos 254 comités seccionales a quienes los exhortó "a no fallarle al pueblo, no podemos fallarle a Veracruz ni a nuestro presidente; los invito a leer los estatutos de nuestro partido; nosotros trabajamos con legalidad y apegados a los principios, porque no somos más de lo mismo”, asumió.



Los comités seccionales quedaron integrados por ciudadanas y ciudadanos lopezobradoristas conscientes de que, su trabajo, será fundamental para darle continuidad al proyecto de Nación que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador.



Durante la toma de protesta fue notoria la presencia de Michelle Servín González, quien fungió como síndica del ayuntamiento de Xalapa, durante la administración de Elizabeth Morales García y posteriormente, fue abanderada a la diputación local por el distrito Xalapa I de la coalición Por un Veracruz Mejor PRI-PVEM



También estuvieron presentes: Ramiro Condado Escamilla, la delegada de Morena en Xalapa, Isabel González Ortega; Artemio Rosado Ortiz, el empresario Eduardo Uranga, la delegada María de los Ángeles Anell Saldaña, entre otras personalidades del CEE Veracruz.