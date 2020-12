Líder evangélico promueve en Xalapa Hydrotene, la “vacuna milagro” antiCOVID

Asegurando que la vacuna Hydrotene ya ha sido aplicada a xalapeños, diputados, senadores y miembros del gabinete del presidente Andrés Manuel López Obrador para combatir el Coronavirus sin tener la aprobación de autoridades de Salud estatal y federal, Guillermo Trujillo Álvarez, presidente de la Red Evangélica del Estado de Veracruz, respalda e invita a que los ciudadanos se vacunen.



Aunque Trujillo Álvarez admitió que dicha vacuna creada por el ingeniero bioquímico Juan Alfonso García Urbina no está respaldada por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), recomendó a que la población se la aplique.



"En este caso, las personas que se les ha aplicado no han tenido ninguna consecuencia. Sólo se han aliviado de COVID-19. El único efecto que tiene es que duele mucho (...) puede haber cualquier tipo de ley pero primero está la vida y si con esta vacuna se están salvando vidas, está sobre la ley. La vacuna no está avalada, no lo dejan avanzar", acusó.



Justificó la falta de credibilidad del trabajo del bioquímico por los intereses que tiene el Gobierno Federal con las vacunas creadas en otros países.



"Este es un descubrimiento mexicano. El bioquímico estuvo en las mañaneras con López-Gatell y le mostró todos los archivos para que pudieran platicar y hasta el momento no le ha llamado. Creemos que no le han dado el espacio al doctor, por interés económico, hay temas de poder", comentó.