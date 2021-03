Líder transportista del sur fue detenido tras indagatorias por extorsión: Gobernador

El gobernador Cuitláhuac García Jiménez reveló que el líder transportista en el sur de Veracruz, Ramón “N”, fue detenido tras indagatorias por extorsión y operativos “que protegían a la ciudadanía”.



Sin entrar en detalles, luego de que trascendiera que el dirigente regional de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM) tendría vínculos con el crimen organizado, el Mandatario aclaró que el caso quedará en manos de la Fiscalía General del Estado.



“Nosotros estábamos investigando un delito de fraude y extorsión, donde tenemos información desde la Mesa de Construcción de la Paz (…) no podemos más que indagar a fin de tener operativos eficaces. (…) Estábamos investigando el tema de extorsión en la zona sur”, dijo.



Explicó que debido a la información que se mantenía en la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz, se llevó a cabo un operativo para hacer frente al delito de extorsión, lo que derivó en la detención de un “alias” que resultó en el nombre de Ramón N, por lo que se procedió.



Al cuestionarle si se atribuyen cuestiones políticas al respecto, el Ejecutivo estatal desestimó esa situación.



“Estábamos investigando el tema de extorsión en la zona sur, especialmente en Coatzacoalcos y como eso no es tan evidente, saltó un alias ‘Wong’, se siguió indagando y ya sea por ese alias o un subalterno de ese mismo grupo, nosotros tenemos que actuar así porque no somos Fiscalía, a partir de esos comentarios señalaron a un alias Ramón, estamos en esos operativo, vamos identificando, estábamos indagando el tema de extorsión”, dijo.



Cuitláhuac García puntualizó que es la Fiscalía General del Estado (FGE), la que realiza las investigaciones del caso donde al momento no se ha judicilaizado, por lo que se seguirá el proceso con el respeto irrestricto a los derechos.



“En estos días sucedió un hecho y se dio la detención, se tiene que judicializar, seguir el proceso judicial, cuidando derechos, presunción de inocencia, porque nosotros tenemos alias, nosotros tenemos operativos con Seguridad Pública, en Coatzacoalcos está sectorizado y actúan cuatro fuerzas. Yo tengo que ser respetuoso de la fiscalía, será el juez. Cuando hay denuncias la Fiscalía indaga”, explicó.



Finalmente, García Jiménez descartó abundar en tema pues dejó en claro que debe ser respetuoso de la actuación de la autoridad, así como de la secrecía del caso.



“No puedo decir más, yo seguiré actuando apegado a derecho y todas nuestras acciones apegadas a la normatividad”.