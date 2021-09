Líderes del SETSUV aprovechan pandemia para hacer negocio, denuncia

LA BIEN APROVECHADA PANDEMIA EN MATERIA ELECTORAL Y ANTI DEMOCRACIA EN EL SINDICATO DEL SETSUV



Sin duda alguna, la nueva normalidad ante el COVID-19 está siendo bien aprovechada por algunos actores sindicales, está siendo un buen negocio, avalado por la Secretaría del Trabajo, Previsión Social y Productividad, esto basado en la nueva e indebida prórroga otorgada al Comité Ejecutivo del SETSUV, nada más aberrante y violatorio de los propios Estatutos de este dizque sindicato democrático, más aún sorprende que, se haya aceptado la supuesta reforma a sus Estatutos sin la debida consulta a los socios que integran la señalada organización sindical violando flagrantemente la Ley Federal del Trabajo solapados por la señalada Secretaria, cuando se establece como obligatoria la consulta a la base para primero Legitimar su Contrato Colectivo de Trabajo, y segundo para realizar las Reformas a sus Estatutos que por años según tengo entendido han estado añorando los socios que integran a este gremio sindical.



Es triste ver cómo la lucha por ponderar a la clase trabajadora, se está yendo al traste con el actuar de algunos de sus funcionarios en especial del Gobierno que encabeza el Ing. Cuitláhuac García Jiménez, se fundamenta el Comité del SETSUV y lo avala la Secretaría del Trabajo en el hecho de que debido a que no se pueden hacer asambleas y reunir al personal les es imposible, primeramente convocar a nuevas elecciones y los agremiados elijan quién los debe dirigir, pero la pregunta es, ¿por qué entonces el Comité Ejecutivo del SETSUV en complicidad con la rectoría de la UV están enviando a los trabajadores a laborar, aún y cuando han existido varios contagios de COVID en una sola dependencia y la Institución no pone en cuarentena al personal que tuvo contacto con los positivos?



Entonces si se puede trabajar, pero no sesionar, ¿conveniencia no? Entonces ¿sí se pudo realizar una elección a nivel nacional, pero convocar a una elección estatal no?, y segundo llevar a efecto la consulta que insisto es obligatoria.



¿Cómo es posible que la Secretaría del Trabajo, Previsión Social y Productividad haya otorgado y avalado la supuesta reforma de los Estatutos de este sindicato sin la participación de sus socios trabajadores?



¿Qué acaso no existen los medios tecnológicos para poder sesionar? o ¿es tanto el miedo del actual Secretario General de este sindicato a ser removido por su intolerante y nefasto actuar hasta con sus propios compañeros a quienes insulta y sobaja a su entero gusto? y a su sumisión ante la patronal, porque desde hace que éste tomó el cargo solo ha sido un gestor más de la Universidad, un defensor de los intereses de la Institución y no de sus agremiados.



Señor gobernador Cuitláhuac García Jiménez, ponga atención a los funcionarios de su gobierno que violentan nuestras leyes LA PRORROGA A LOS OCHO Y NO DIEZ COMO LO MARCAN SUS ESTATUTOS, INTEGRANTES DEL “COMITÉ” EJECUTIVO ES ILEGAL, COMO ILEGAL ES LA SUPUESTA “REFORMA” A LOS ESTATUTOS DE ESTE SINDICATO Y NO SE DIGA A LA LEGITIMACIÓN DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO.