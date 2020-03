Líderes “vividores y corruptos” quieren hacer negocio con ambulantes: Alcalde de Xalapa

Ante la manifestación de este miércoles de vendedores informales de la Confederación Regional Obrera Campesina (CROC) contra los operativos de Comercio, el alcalde de Xalapa, Hipólito Rodríguez Herrero, adelantó que el diálogo será directo con los vendedores y no con “líderes corruptos”.



Durante entrevista, el edil señaló que el problema deriva en la “negociación” que quieren hacer lo líderes de la agrupación para la asignación de espacios a los vendedores.



“No vamos a permitirlo ni a ceder ante provocaciones, estos líderes pretender mantener su mismo modo de operación con actos corruptos y eso no lo vamos a permitir”, insistió el edil.



En este sentido, dijo que el Ayuntamiento trabaja en la asignación de espacios, tal como fue el compromiso con lo vendedores, por lo que todo trato será directamente con ellos, para que el apoyo sea para quienes lo necesitan.



El Alcalde reiteró que no cederá a chantajes ni provocaciones, pues la asignación se determinará con los vendedores de manera directa y con ello acabarán los negocios de líderes “vividores”.