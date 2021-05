Lideresa de taxistas pide actuar contra unidades que dan servicio “colectivo”

Evelia Sánchez Morales, secretaria general del Sindicato Independiente de Trabajadores Taxistas y Anexos del Estado de Veracruz (SITAEV), solicitó a las autoridades estatales implementar más operativos, para terminar con los colectivos que realizan algunos choferes.



"No estamos de acuerdo con los colectivos, se está haciendo mal uso de este trabajo tan noble. Queremos quitar esta clase de compañeros que lucran con la salud, porque no están llevando a cabo la sana distancia".



Comentó que el servicio colectivo no está incluido en el seguro que los concesionarios contratan para los usuarios en caso de algún accidente.



"Sabemos que hay colectivos en varias partes de la ciudad como Los Sauces, (plaza) Crystal, Tesorería. Donde quiera hay colectivos. Estamos a favor de que se sigan haciendo operativos".



Señaló que todas las unidades y operadores de taxi deberían de trabajar bajo la ley lineamientos que no siguen algunos trabajadores del volante.



"Esto es debido al caso que se dio en plaza Crystal hace unos días. Pedimos que se sigan haciendo estos operativos", reiteró.