Ligan a suplente a alcalde de Actopan en crimen de periodista

Los abogados del alcalde suplente de Actopan, José Alfredo López Carreto, denunciaron que tanto ellos como el alcalde fueron golpeados por elementos de la Policía Ministerial al momento de su detención en Xalapa; además, confirmaron que su detención deriva de haber cometido presuntas amenazas contra el periodista Celestino Ruiz, asesinado en agosto de 2019.



El abogado Francisco David Spinoso Jácome señaló que la detención del panista es la “respuesta” del gobierno de Veracruz ante la manifestación que los ciudadanos de Actopan realizaron este martes afuera del Palacio Legislativo para demandar su nombramiento como alcalde.



Recordó que López Carreto cuenta con amparos en contra de cualquier intento de órdenes de aprehensión en su contra, pero que en las instalaciones de la Policía Ministerial no los dejaron pasar y fueron golpeados.



“El gobernador Cuitláhuac García Jiménez lo manda a detener, él tiene dos suspensiones a través de amparos que ya estamos exhibiendo; se le quiso vincular con asuntos delictivos en los que no participó (...) No nos permiten ingresar a los abogados, fuimos golpeados por parte de los elementos de la Policía Ministerial, fuimos sacados a golpes, ya nos cerraron. Exhibimos copias de amparos y estamos solicitando el ingreso”, acusó.



Por su parte, el abogado Eduardo de la Torre Jaramillo dijo que la detención es por el delito de amenazas, aseverando que es un delito menor que no ameritaría prisión preventiva.



“Lo están deteniendo por un delito menor que es amenazas; él era secretario del Ayuntamiento y nunca tuvo ningún manejo de recursos para que puedan acusarlo de daño patrimonial o corrupción, o cualquier absurdo de este tipo”.



Acusó que el pasado 26 de marzo la fiscal general del estado, Verónica Hernández Giadáns, les informó que no había órdenes de aprehensión contra su cliente, aunque ahora otro fiscal de nombre Lauro Ramos Olmos les dijo que estaba encargado de “armar” una nueva carpeta de investigación contra López Carreto.



“Él no amenazó al periodista, lo que estamos viendo es simple y sencillamente el uso de la fuerza para poder doblegarlo; es un acto político, violatorio de la Constitución y cualquier Código Penal; desde el 5 de mayo contestamos el supuesto señalamiento de amenazas. Hemos ido 6 veces a ratificar la denuncia; una nos dijeron que se enfermó de COVID el secretario, el fiscal Lauro Ramos y nos dijo que lo pusieron ahí porque lo blanco lo convierte en negro y lo negro en blanco, como amenazándonos en ese momento (...).



“Lauro Ramos Olmos nos dijo que lo que no nos había enseñado la segunda carpeta que estaba armando a José Alfredo. Si Alfredo es inocente y no tiene ningún delito, él (el fiscal) iba a fabricar el delito, que quede constancia de eso”, expuso.



Señaló que este miércoles ambos viajarían a Actopan para sostener una reunión con los ciudadanos que se manifestaron en el Congreso, pero fue informado en el momento de la detención de López Carreto, lo cual dijo es un acto de amedrentamiento.



“Vamos a promover un amparo en primera instancia, porque es un proceso de amedrentamiento, me informan que ya lo golpearon, además, le recomendé que no bajara del automóvil. Llevar una grúa es un delito, está tipificado como robo si lo intentan sacar del automóvil”.



De la Torre Jaramillo argumentó que la detención se trata de “un enorme agravio a las libertades”, porque su defendido tiene sus derechos políticos a salvo y no tiene ningún delito por el cual lo estén persiguiendo.



“Por caprichos de la JUCOPO (Juan Javier Gómez Cazarín) estamos ante esta situación y deja un precedente pésimo para la justicia en Veracruz, la arbitrariedad judicial aquí está y lo que podemos comentar es que esperemos que no hayan dañado a José Alfredo pero ya violentaron cualquier debido proceso”, subrayó.