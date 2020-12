Ligeros dolores de cabeza y musculares, sintió voluntario de vacuna contra COVID

Kjalil Beyruti García, relata cómo vivió los minutos previos a convertirse en uno de los primeros veracruzanos en aplicarse la vacuna Cansino III contra el COVID-19.



“Tenía bastante temor, al momento de aplicármela incluso un día previo tuve bastante nerviosismo, pero la verdad, en la clínica me dieron la tranquilidad y la seguridad de que todo saldría bien”, explicó Kjalil.



Tras un proceso de información y selección que tuvo con el centro de investigación médica FAICIC, el pasado lunes este joven de 27 años recibió la dosis.



Comentó el joven que su reacción fue leve al presentar ligeros dolores de cabeza y musculares, así como agotamiento, sin embargo, a cinco días de la prueba asegura ya no tener ningún síntoma y mantiene sus actividades con normalidad, por lo que con toda seguridad compartió su entusiasmo de participar en este ensayo tan relevante que brinda esperanza a la salud de mucha gente.



“Me siento contento, me siento con la certeza de poder aportar un granito de arena a esta situación y pareciera que una persona que se inyecte esta vacuna experimental es nada, pero la verdad es que de persona en persona que se vaya sumando a esta causa, puede ayudar a agilizar este proceso, esta vacuna está buscando conocer cuánto dura el efecto de inmunidad y creo que a la larga esta investigación puede ayudar a perfeccionar ésta y otras vacunas”, detalló.



Ahora Kjalil Beyruti García, tendrá seguimiento médico durante un año como parte de los protocolos establecidos por este ensayo clínico del laboratorio chino CanSino Biologics.