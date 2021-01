Limitan servicio en módulos de licencias de Coatzacoalcos por pandemia

Desde este lunes, en los módulos de licencias de Coatzacoalcos sólo otorgarán 50 fichas para igual número de tramites al día, como medida preventiva por el incremento de contagios de cCoronavirus.



A esto se suma el que los conductores que acudían a hacer el procedimiento no guardaban la sana distancia, lo que generaba aglomeraciones.



"Pues llegué y ya me dijeron que no había fichas, que a partir de hoy sólo atenderán con fichas y no alcancé porque son sólo 50, entonces tendré que venir mañana. Vengo desde Nanchital y sí es gasto doble porque allá no hay módulo pero está bien porque es para que no haya contagios, ya será mañana a las 8 de la mañana, yo sólo vengo a renovar", dijo Gavino Ferral.



En el módulo del centro de Coatzacoalcos, varios automovilistas se sorprendieron con la medida pero afirmaron que esto es consecuencia del poco cuidado que ha tenido la población en general contra el COVID-19.



"A mí también me dijeron de las fichas pero yo sólo vine a ver los requisitos. Yo voy a tramitar la B, es de mil 700 o mil 600, es para transporte de camionetas y autos, la voy a sacar por primera vez porque voy a entrar a trabajar, ya mañana vengo temprano", aseguró Antonio.