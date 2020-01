Limón persa, afectado por baja producción y plagas

Debido a la escasez que afectó a la entidad y a la zona el año pasado, actualmente la producción de limón persa no es de la mejor calidad, además de que esas mismas condiciones provocaron que proliferaran las plagas, señaló el presidente del Sistema Producto Limón Persa, César Cortés Bello.



Indicó que esto está afectando un poco, ya que el producto no tiene la calidad que requiere el mercado exterior.



En cuanto a las plagas, explicó que al haber mucho calor hay más ácaros y en especial hay daños por el ácaro papa y algunas bacterias que han llegado desde el sur-sureste del país.



Mencionó que esto lo buscan combatir a través del Comité de Sanidad y la Dirección Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA).



Recordó que el Estado es el más productivo de limón persa, por lo que sí es una preocupación que estén llegando nuevas plagas a la zona.



“Son demasiadas plagas, el ácaro papa, el virus de la tristeza”, entre otras que se instalan en los cultivos del Estado al ser éste la puerta de comercialización.



Consideró que se requiere reforzar los arcos de sanidad en la entidad al ser donde se acopla más el producto para su venta al exterior.



Detalló que en la producción se ha tenido un incremento de 12 por ciento en la producción, pero de nada sirve si el cítrico no es de óptima calidad.