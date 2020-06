Limpia Pública de Orizaba recolecta 2 toneladas de desechos en hospitales al día

El coordinador de Limpia Pública del Ayuntamiento de Orizaba, Andrés Morales, dio a conocer que diariamente están recolectando 2 toneladas de desechos en hospitales. Entre estos hay pacientes con sospecha o confirmación de COVID-19 pendiente.



"Recolectamos todos los residuos que no son peligrosos, hemos tenido una cantidad mínima. Pensé que iba a ser mayor aunque recogemos hospitales muy grandes y de clínicas particulares. Realmente el camión que tenemos para ese caso por lo mucho recolecta 2 toneladas diarias de todos los hospitales de la ciudad que son varios entre oficiales y privados", explicó.



Añadió que los nosocomios están trabajando bien en ese tema, porque no han tenido mayor problema, incluso han tenido reducción de basura en los hospitales.



Indicó que para operar este camión dedicado a la colecta de estos residuos, entre esos provenientes de pacientes de COVID-19, se tiene mucho cuidado, incluso se sanitiza antes y después de hacer el trabajo.



Consideró que los hospitales y también las mismas personas han tenido mucho cuidado con estos desechos. "La generación de estos ha sido normal, no mínima, pero sí normal y se está cumpliendo con toda la normatividad".