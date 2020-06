Limpia Pública de Xalapa anuncia que para labores este lunes, durante visita de AMLO

Integrantes del Sindicato de Solidaridad Urbana-FATEV de Limpia Pública del Ayuntamiento de Xalapa, anunciaron paro de labores el día de mañana, pues tienen varias peticiones de mejorías laborales que no han sido atendidas.



De acuerdo a al secretario de Trabajos y Conflictos del sindicato, Juan Enrique García Argüelles, esta decisión no pretende perjudicar a la ciudadanía ni la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador.



“Esto es un hecho, nosotros le pedimos a la ciudadanía que nos comprenda, mañana con la gira del Presidente, en las redes sociales van a pensar que porque viene el Presidente queremos afectar su imagen, pero eso no es cierto”.



Explicó que la decisión de no realizar la recolección de basura en la ciudad se determinó por la serie de descuentos que varios trabajadores han tenido en el pago de medio tiempo y no recibir el pago de horas extras.



“Desafortunadamente la gota que derramó el vaso, es de que a los compañeros les han bajado el pago de medio tiempo y les han quitado el pago de horas extras y de estímulos mensuales. Muchos compañeros de contrato llevan dos quincenas de que no les han pagado su medio tiempo, nada más les dan 300 pesos y esta catorcena no la han recibido. Esto es a todo el personal, de base, definitivo, suplente”.



Comentó que de manera constante han hecho llegar a las autoridades municipales, oficios, pliegos petitorios, formatos y solicitudes que hasta la fecha siguen sin resolver.



“Todo está detenido, de por sí veníamos poco a poco. Nos deben en pago de vacaciones de algunos compañeros; hemos solicitado que varios compañeros que llevan mucho tiempo puedan tener un contrato, tenemos pendiente la entrega de los implementos de trabajo y demás peticiones”, finalizó.